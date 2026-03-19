Vatandaşa kurulan ''bayram'' tuzağı! SGK uyardı ''bu mesaj sahte!''

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son günlerde vatandaşlara 'Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Linki onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz' şeklinde gelen mesajların sahte olduğunu belirtti.

IHA19 Mart 2026 Perşembe 14:22
SGK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK'nın adı kullanılarak 'Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Linki onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz' şeklinde gelen mesajların sahte içerikli olduğunu belirtti ve vatandaşların bu tarz mesajlara aldırış etmemesi gerektiğini ifade etti.

SGK, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu tür mesajlara asla tıklanmaması gerektiğini belirterek, "Sahte mesajlara dikkat. Son günlerde bazı vatandaşlarımıza, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK adı kullanılarak, 'Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Linki onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz' şeklinde gerçeği yansıtmayan mesajlar gönderildiği tespit edilmiştir.

Bu mesajlar kesinlikle sahtedir. Resmi kurumlar tarafından SMS veya e-posta yoluyla link gönderilerek ödeme onayı istenmez. Bu tür mesajlardaki bağlantılara asla tıklamayınız. Kimlik, banka veya kişisel bilgilerinizi hiçbir şekilde paylaşmayınız. Bu tür sahte iletilere lütfen itibar etmeyiniz. Aksi halde dolandırıcılığa maruz kalabilirsiniz.

Şüpheli durumlarda: Alo 170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezi'ni arayabilirsiniz. CİMER üzerinden başvuru yapabilirsiniz. SGK il müdürlükleri/merkezlerine şahsen başvurabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

