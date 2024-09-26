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Vatandaşı canından bezdiren pis su! Çoluk çocuk sokağa çıkamaz oldu

Aydın'ın Germencik İlçesi'ne bağlı kırsal Ömerbeyli Mahallesi, sakinleri köyde sakağa bırakılan atık su ve besihane atıklarından şikayetçi oldu. Köyde ciddi sıkıntıya neden olan atık suların gelişi güzel sokağa bırakılması nedeniyle yetkililerden yardım isteyen mahalle sakinleri, “Çoluk çocuk sokağa çıkamaz oldu” diyerek sorunun çözümü için Germencik Belediyesi ve ASKİ yetkililerinden yardım istediler.

IHA26 Eylül 2024 Perşembe 11:03 - Güncelleme:
Vatandaşı canından bezdiren pis su! Çoluk çocuk sokağa çıkamaz oldu
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Aydın'ın Büyükşehir olması ile birlikte kırsal mahallelere dönüştürülen köylerde yaşanan sorunların artık muhtarlık marifeti ile çözülememesi bazı bölgelerde sıkıntı olmaya başladı. Muhtarların yetkisi azalıp köy tüzel kişiliğine ait varlıklardan kaynaklı ekonomik imkanlarının da ellerinden gitmesi üzerine Aydın'ın köylerinde en küçük sorunun çözümü bile belediyelerden beklenmeye başladı.

Resmiyette mahalle, gerçekte köy olmaları nedeniyle sorunları ilgililere iletmekte güçlük yaşadıklarını belirten Ömerbeyli Mahallesi sakinlerinden Zeynep Başkoru ve Recep Candaş, "Köyümüzdeki bazı sokaklar bazı hayvan damlarından gelişigüzel sokağa bırakılan atık sular nedeniyle yürünmez hale geldi. Özellikle yaşlı ve çocuklar sokaktaki atık sular nedeniyle yürümekte bile zorlanırken, evlerde de kokudan durmakta güçlük çekiyoruz" diyerek Germencik Belediyesi ve ASKİ yetkililerinin yaşadıkları mağduriyeti önlemesini istediler.

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