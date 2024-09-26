Vatandaşı canından bezdiren pis su! Çoluk çocuk sokağa çıkamaz oldu

Aydın'ın Büyükşehir olması ile birlikte kırsal mahallelere dönüştürülen köylerde yaşanan sorunların artık muhtarlık marifeti ile çözülememesi bazı bölgelerde sıkıntı olmaya başladı. Muhtarların yetkisi azalıp köy tüzel kişiliğine ait varlıklardan kaynaklı ekonomik imkanlarının da ellerinden gitmesi üzerine Aydın'ın köylerinde en küçük sorunun çözümü bile belediyelerden beklenmeye başladı.

Resmiyette mahalle, gerçekte köy olmaları nedeniyle sorunları ilgililere iletmekte güçlük yaşadıklarını belirten Ömerbeyli Mahallesi sakinlerinden Zeynep Başkoru ve Recep Candaş, "Köyümüzdeki bazı sokaklar bazı hayvan damlarından gelişigüzel sokağa bırakılan atık sular nedeniyle yürünmez hale geldi. Özellikle yaşlı ve çocuklar sokaktaki atık sular nedeniyle yürümekte bile zorlanırken, evlerde de kokudan durmakta güçlük çekiyoruz" diyerek Germencik Belediyesi ve ASKİ yetkililerinin yaşadıkları mağduriyeti önlemesini istediler.