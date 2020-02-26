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Vatandaşı 'cinayet' yalanıyla korkutup dolandırdılar

Denizli'nin Çivril ilçesinde ‘jandarma yüzbaşı' olduğu yalanıyla vatandaşları arayıp, cinayet işlendiği, öldürülen kişinin para ile altınlarının çalındığını ve haklarında ihbar olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yapan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin, 3 ilde aynı yöntemle 3 kişiyi yaklaşık 150 bin lira dolandırdıkları belirlendi.

DHA26 Şubat 2020 Çarşamba18:25 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 18:25

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, geçen pazartesi günü, Çivril ilçesi Karayahşiler Mahallesi'nde 84 yaşındaki Hüseyin Salmaz'ın 30 bin lira dolandırılmasıyla ilgili araştırma başlattı. JASAT ekibi, 2 kişi oldukları belirlenen dolandırıcıların, yaşlı vatandaşları telefonla arayıp, kendilerini ‘jandarma yüzbaşı’ olarak tanıttıktan sonra, "İlçede bir cinayet işlendi. Öldürülen kişinin para ve altınları çalındı. Cinayet şüphelisi olarak sizin hakkınızda ihbar var. Evinizdeki altın ve paraları inceleyeceğiz" diyerek tuzağa düşürdükleri, daha sonra taksiyle evlerine gidip, altın ve paraları aldıkları belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında JASAT ekibi, dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen Musa K . (40) ve Sinan Ş.'yi (38) yakalayarak gözaltına aldı. İki kişinin cinayet yalanıyla Denizli, Aydın ve Muğla'da 3 kişiyi, yaklaşık 150 bin lira dolandırdıkları öğrenildi. Bugün adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.

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