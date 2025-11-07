İBB'ye ait "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcıya ait kişisel verinin CHP Genel Merkezi'nden çıktığı belirlendi. YSK'dan temin edilen sandık bilgilerinin yasa dışı şekilde İBB Bilgi İşlem Dairesi'ne aktarıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) veri sızıntısıyla ilgili dün yeni bir gelişme yaşandı. İBB'ye ait "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin ABD ve Almanya'ya sızdırıldığı, bu kullanıcıların kişisel verileri ile konum bilgilerinin Darkweb'de satışa çıkarıldığı, "İBB Hanem" alt uygulamasında ise 11 milyondan fazla vatandaşın sandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırıldığı belirlenmişti. Verilerin CHP Genel Merkezi'nden İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na aktarıldığı ortaya çıktı.

USOM TESPİT ETTİ

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 20 Mayıs'ta İBB'nin kalbi olan veri merkezinde inceleme yapan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), İBB Hanem'de tespit edilen İstanbul'daki 11 milyon 360 bin 412 seçmene ait seçim sandık verilerini, İBB uhdesinde bulunan birçok kişisel veriyle eşleştirdi. Yeni Şafak'ın haberine göre, CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) temin ettiği seçim sandık verilerinin yasa dışı şekilde İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na aktarımını koordine eden şahsın, CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan olduğu tespit edildi.

Orhan Gazi Erdoğan

GÖZALTINA ALINDI

Verileri bizzat İBB'ye teslim eden Erdoğan, "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Daha önce aralarında İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı ve İBB İletişim Koordinasyon Merkezi çalışanları da bulunan 10 şüphelinin tutuklandığı soruşturmanın derinleştirileceği öğrenildi.

SON SEÇİMDE DE KULLANILMIŞ

USOM raporunda ayrıca, "İBB Hanem" uygulaması üzerinden seçmen konum, adres ve sandık bilgilerinin analiz edilip politik saha stratejisi oluşturmak amacıyla kullanıldığı, bu verilerin bir kısmının yabancı kaynaklı sunucularla da eş zamanlı veri trafiği oluşturduğu tespit edildi. Söz konusu verilerin İBB'ye teslim edilmesinin dışında, tutuklu bulunan bazı suç örgütü üyeleriyle de paylaşıldığı tespit edildi. Soruşturma dosyasına giren bilgilerde, daha önce "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon vatandaşın kişisel verilerinin yurt dışına çıkarıldığı olayla bağlantılı olarak, CHP Genel Merkezi tarafından İBB'ye teslim edilen 11 milyon seçmen verisinin de işlendiği ve bu verilerin CHP tarafından yerel seçim sürecinde kullanıldığı öğrenildi.

"İstanbul Senin" casusluğu Genel Merkez'e sıçradı

İBB'de büyük siber güvenlik casusluğu! Milyonlarca İstanbullunun bilgisini 50 bin dolara sattılar