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Vatandaşın çilesi CHP'li belediyeler! Ünalan Metro'da yürüyen merdiven çöktü

Ünalan Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven çöktü. Vatandaşlar büyük zorluk yaşarken, CHP'li yönetimin soruna çözüm üretmemesi tepkilere yol açtı.

İHA22 Mayıs 2025 Perşembe 15:03 - Güncelleme:
Vatandaşın çilesi CHP'li belediyeler! Ünalan Metro'da yürüyen merdiven çöktü
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Ünalan Metro İstasyonu'nun yürüyen merdivenlerinde meydana gelen çökme sonucu, yürüyen merdivenler kullanıma kapatılırken, yolcular merdivenleri çıkmakta güçlük çekti.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı M4 Metro Hattı'nın Ünalan İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yürüyen merdivenlerin bazı basamakları henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Yürüyen merdivenler kullanıma kapatılırken, istasyona giriş ve çıkışlar normal merdivenlerden sağlandı. Başta yaşlı ve çocuklu bireyler olmak üzere vatandaşlar merdivenlerden çıkmakta güçlük çekti.

İstasyonda bulunan yolculardan Salih Çelik, "Bu tür arızalara İstanbul'un her yerinde rastlıyoruz. Özellikle çocuklu kadınlar çok zorluk çekiyor. Bir an önce merdivenin yapılması gerek." dedi.

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