İSKİ'nin Kasımpaşa'da 90 gündür bitiremediği alt yapı çalışmaları vatandaşı isyan ettirdi. Kanalizasyon çukurlarının kapatılmaması halk sağlığını tehlikeye atarken, hemen yanındaki çocuk parkı da faciaya davetiye çıkarıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) Kasımpaşa'daki yürüttüğü altyapı ve kanalizasyon çalışmaları, bölge sakinlerinin tepkisini çekiyor. Cezayirli Hasan Paşa Parkı'nda 90 gündür tamamlanmayan kazı çalışmaları nedeniyle yaşam olumsuz etkileniyor.

PARKIMIZI MAHVETTİLER

Akşam Gazetesi'nden Ayşenur Dülger'in haberine göre, Vatandaş kazılan kanalizasyon çukurlarının aylardır kapatılmaması için yetkililerden acil çözüm bekliyor. Hüseyin Kayabaş (74), "Üç aydır bu çalışma devam ediyor. Şu an kış mevsimindeyiz ve yağmur yağdığında burası bataklığa dönüşüyor. Kötü koku yayıyor ve yürümek imkansız hale geliyor. Burası halkın kullanımına uygun olmayan bir yer haline geldi" ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK YETERSİZ

Bölge sakinlerinden Recep Taşkıran (65) ise, "Buraya sık sık geliyorum ve uzun süredir buradaki çalışmaların tamamlanmadığını gözlemliyorum. Bu durum hem buranın düzenini bozuyor, hem de özellikle çocuklar için ciddi tehlike oluşturuyor. İnşaat alanları ya da düzenleme yapılan bölgeler yeterince güvenlik önlemi alınmadan bırakılmış. Yetkililerin bir an önce gerekli önlemleri alması ve çalışmaları tamamlamasını hem çocukların güvenliği hem de çevre düzeni açısından istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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