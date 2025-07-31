İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2025 Perşembe / 5 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5949
  • EURO
    46,5152
  • ALTIN
    4297.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Vatandaşın İSKİ çilesi bitmiyor: Yaklaşık 3 saattir suyumuz yok
Güncel

Vatandaşın İSKİ çilesi bitmiyor: Yaklaşık 3 saattir suyumuz yok

Kadıköy'de İSKİ ekiplerinin müdahalesi sırasında patlayan borudan çıkan basınçlı su metrelerce havaya fışkırdı. Duruma tepki gösteren bir vatandaş, 'Bir anda sular fışkırdı. Uzun uğraşların ardından ekipler suya müdahale etti. Yaklaşık 3 saattir suyumuz yok' dedi.

IHA31 Temmuz 2025 Perşembe 19:21 - Güncelleme:
Vatandaşın İSKİ çilesi bitmiyor: Yaklaşık 3 saattir suyumuz yok
ABONE OL

Olay, Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri ana su hattında sızıntı olduğunu fark ederek durumu İSKİ'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kazı çalışmasıyla hattın sızdıran noktasına ulaşmaya çalıştı. Ancak müdahale sırasında hat aniden patladı.

Patlamanın etkisiyle borudan çıkan su metrelerce yukarı fışkırırken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. Yolda su birikintileri oluşurken, bazı araçlar ve iş yerleri de su sıçramasından etkilendi. Patlama anı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

"YAKLAŞIK 3 SAATTİR SUYUMUZ YOK"

Salim Sezin isimli vatandaş, olayın ardından yaklaşık 3 saattir sularının olmadığını ifade ederek, "Sabah geldiğimde o noktada su sızıntısı vardı. İhbarın ardından bölgeye ekipler geldi, kazı yaptı. Bir anda sular fışkırdı. Uzun uğraşların ardından ekipler suya müdahale etti. Yaklaşık 3 saattir suyumuz yok. İş yeri burası çalışamıyoruz" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Yürek burkan sadakat... Sahibinin mezarını terketmiyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.