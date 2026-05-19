İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Özkan Yalım savcılığa dün ek ifade verdi. Kurultay sürecine değinen Yalım, "CHP İzmir İl Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Özgür Özel lehine çalışmalarımıza zorluk çıkardılar, delegelerle görüşmemizi engellediler. Bunun üzerine Özel delegelerle bizzat kendisi ilgilendi" ifadelerini kullandı.

KADIN DELEGEDEN İŞ ŞARTI

Özkan Yalım, Gaziantep'te bir kadın delegenin Özgür Özel'e oy vermesi karşılığında 2 çocuğunu İstanbul'daki belediyelere işe alınması şartını koştuğunu belirterek, "Telefonum incelendiğinde yolladığı CV tespit edilebilir" dedi.

MASAJ YAPAN KOLTUK

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Özel'in aracının Uşak Belediyesi'nce yaptırılan VIP dönüşümü ile ilgili "Koltuklar ısıtmalı, soğutmalı, masajlıydı, TV, buzdolabı, uydu sistemi, araçtaki sistemlerin kontrol eden akıllı kumanda, ses sistemi vardı" diyen Yalım, Özgür Özel'e verilmek üzere Denizli'de çantada 1 milyon TL verdiği yönündeki ifadesini yalanlayan Demirhan Gözaçan için de "Kendisi Özel'le yakın ilişkisinden dolayı koruma maksadıyla bu ifadeyi vermiştir. Çanta içinde Gözaçan'a 1 milyon TL'yi verdim o da Özelin aracına koydu" ifadelerini kullandı.

