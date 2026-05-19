İSTANBUL 25°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2026 Salı / 3 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5799
  • EURO
    53,0631
  • ALTIN
    6671.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Vatandaşın parasıyla VIP araç kıyağı! Özel'e masaj yapan koltuk
Güncel

Vatandaşın parasıyla VIP araç kıyağı! Özel'e masaj yapan koltuk

Etkin pişmanlık kapsamında ek ifade veren Özkan Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aracının Uşak Belediyesi'nce yaptırılan VIP dönüşümü ile ilgili, 'Koltuklar ısıtmalı, soğutmalı, masajlıydı, TV, buzdolabı, uydu sistemi, araçtaki sistemlerin kontrol eden akıllı kumanda, ses sistemi vardı.' diye konuştu.

AKŞAM Gazetesi19 Mayıs 2026 Salı 08:36 - Güncelleme:
Vatandaşın parasıyla VIP araç kıyağı! Özel'e masaj yapan koltuk
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Özkan Yalım savcılığa dün ek ifade verdi. Kurultay sürecine değinen Yalım, "CHP İzmir İl Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Özgür Özel lehine çalışmalarımıza zorluk çıkardılar, delegelerle görüşmemizi engellediler. Bunun üzerine Özel delegelerle bizzat kendisi ilgilendi" ifadelerini kullandı.

KADIN DELEGEDEN İŞ ŞARTI

Özkan Yalım, Gaziantep'te bir kadın delegenin Özgür Özel'e oy vermesi karşılığında 2 çocuğunu İstanbul'daki belediyelere işe alınması şartını koştuğunu belirterek, "Telefonum incelendiğinde yolladığı CV tespit edilebilir" dedi.

MASAJ YAPAN KOLTUK

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Özel'in aracının Uşak Belediyesi'nce yaptırılan VIP dönüşümü ile ilgili "Koltuklar ısıtmalı, soğutmalı, masajlıydı, TV, buzdolabı, uydu sistemi, araçtaki sistemlerin kontrol eden akıllı kumanda, ses sistemi vardı" diyen Yalım, Özgür Özel'e verilmek üzere Denizli'de çantada 1 milyon TL verdiği yönündeki ifadesini yalanlayan Demirhan Gözaçan için de "Kendisi Özel'le yakın ilişkisinden dolayı koruma maksadıyla bu ifadeyi vermiştir. Çanta içinde Gözaçan'a 1 milyon TL'yi verdim o da Özelin aracına koydu" ifadelerini kullandı.

"Özgür Özel'e 1 milyon TL nakit verdim"

Özel'den "torpil" talimatları! CHP'nin akıl hocası Özkan Yalım çıktı

Özkan Yalım savcılığa teslim etti! İşte Özgür Özel'le rüşvet yazışması

CHP'de "Alo Özgür" krizi! "Eşimi aradı, vekillik teklif etti"

ÖNERİLEN VİDEO

İhbara giden ekibe ateş açıldı! 2 polisimiz şehit oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.