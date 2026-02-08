İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2026 Pazar / 21 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6062
  • EURO
    51,6027
  • ALTIN
    6943.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Vatandaşın umre hayalini istismar etti: Dolandırıcı Ankara'da yakalandı
Güncel

Vatandaşın umre hayalini istismar etti: Dolandırıcı Ankara'da yakalandı

Edirne'de umre ibadeti için kutsal topraklara gitmek isteyen 17 vatandaşı dolandırdığı iddia edilen şüpheli Ankara'da yakalandı. Paraların, şüphelinin eşinin hesabına aktarıldığı tespit edildi.

AA8 Şubat 2026 Pazar 00:07 - Güncelleme:
Vatandaşın umre hayalini istismar etti: Dolandırıcı Ankara'da yakalandı
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlının Ankara'da yaşadığı tespit edildi. Durumun Ankara Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli E.Ş'yi yakaladı.

Zanlı yarın Ankara Adliyesine sevk edilecek.

Umreye gitmek isteyen 17 kişi, E.Ş. ile iletişime geçmişti.

Gerekli evrakları ve parayı gönderen vatandaşlar, yola çıkacakları günü beklemeye başlamıştı.

Bir süre sonra E.Ş'ye ulaşamayan umre adayları, dolandırıldıklarını anlayarak dün Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne başvurmuştu.

Mağdurların ifadelerini alan polis ekipleri, şüpheliler E.Ş. ve F.Ş'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.

Yapılan incelemede şüpheli E.Ş'nin yaklaşık bir yıldır umre organizasyonu yapan turizm firmasında çalışmadığı, gönderilen paraların ise eşi F.Ş'nin hesabına yatırıldığı tespit edilmişti.

  • umre dolandırıcısı
  • umre
  • ankara

ÖNERİLEN VİDEO

Kaygan yol kazayı beraberinde getirdi: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.