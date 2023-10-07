İstanbul'da en çok turistin ziyaret ettiği, kentin en kalabalık yerlerinden biri olan Taksim'de vatandaşları çileden çıkaran büyük bir sorun yaşanıyor. 2013 yılında dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından açılarak vatandaşlara sorunsuz bir şekilde hizmet veren Taksim Alt Geçidi'nin yürüyen merdivenleri son yıllarda sık sık çalışmamaya başladı.

MAĞDUR OLAN İSTANBULLULAR İSYAN ETTİ

Aynı problemin yeniden yaşandığı görüldü. Taksim Alt Geçidi'nden meydana çıkmak için yürüyen merdivenlere yönelen insanlar merdivenlerin çalışmadığını görünce onlarca basamağı tek tek çıkmak zorunda kaldı. Özellikle engelli vatandaşların, yaşlıların ve bebek arabalı ailelerin büyük zorluk çektiği görülürken, sorunun son 3 gündür devam ettiği öğrenildi. Engelli bir vatandaş mevcut İBB yönetiminden hiç memnun olmadığını söyleyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na adeta ateş püskürdü.

"LANET OLSUN BU CHP'YE, BU BELEDİYE BAŞKANINA"

Yürüyen merdivenler çalışmadığı için onlarca basamağı güçlükle çıktığı görülen Sefer Yüksel isimli engelli vatandaş, "Ben Büyükşehir'den memnun değilim. Bütün merdivenler biz engelliler için sorun. Yürüyemiyorum, yukarı zorla çıktım. Maalesef hiçbiri çalışmıyor. Kendisi tatilde. Bir vatandaş olarak şikayetçiyim. Lanet olsun bu CHP'ye, bu belediye başkanına" diyerek tepki gösterdi.

"MERDİVENLER 3 GÜNDÜR ÇALIŞMIYOR"

Engelli vatandaşa yardımcı olan bir başka vatandaş ise, "Merdivenler 3 gündür çalışmıyor. Adama yazık günah değil mi şimdi? Başka söyleyecek bir şeyim yok" dedi.