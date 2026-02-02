İstanbul'da Sultanahmet, Eyüp Sultan, Süleymaniye, Fatih, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Büyük Çamlıca Camisi başta olmak üzere birçok camide mevlit programları yapıldı.

Akşam namazının ardından başlayan programlarda cami görevlilerince Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve kasideler okundu, ilahiler söylendi.

Büyük Çamlıca Camisi'nde, İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katıldığı programda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, kürsüden bu gecenin önemini anlatıp, dua etti.

Camilerde duaların edildiği etkinliklerde gecenin anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapıldı.

Cami çıkışlarında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kandil dolayısıyla Beştepe Millet Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla devam etti.

Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde de cemaatin yoğun katılımıyla kandil programı düzenlendi ve dualar edildi.

Cami avlusunda, Vakıflar Ankara Bölge Müdürlüğünce cemaate salep ve simit ikramında bulunuldu.

Bursa'da başta tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camisi olmak üzere birçok camideki Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarda dua edildi.

Yatsı namaz sonrası cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili dolayısıyla Reşadiye Camisi'nde yatsı namazı öncesi kandil programı düzenlendi. Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu, dualar edildi.

Yatsı ezanının ardından vatandaşlar namaz kıldı. Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce cami çıkışı vatandaşlara salep ikram edildi.

BALIKESİR

Balıkesir'de vatandaşlar camileri doldurdu.

Kent merkezindeki tarihi Zağnos Paşa Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, mevlit ve ilahiler okundu. Akşam namazının ardından camide bir araya gelen çok sayıda vatandaş, İslam alemi ve insanlık için dua etti.

Sındırgı ilçesindeki Hz. Ebubekir Camisi'nde de kandil dolayısıyla program gerçekleştirildi. Camiyi dolduran vatandaşlar, kılınan namazın ardından düzenlenen mevlit programına katılarak saf tuttu.

Programların ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

BİLECİK

Bilecik'te camilerde programlar düzenlendi.

İl Müftülüğünce Kayıboyu Camisi'nde akşam namazının ardından cemaatin yoğun katılımıyla icra edilen programda, ilahiler okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği kandil programında dualar edildi.

Daha sonra cemaat, namaz kılıp dua etti. Namaz sonrası vatandaşlara cami çıkışında lokum, lokma ve kandil simidi dağıtıldı.

KÜTAHYA

Kütahya'da vatandaşlar camileri doldurdu.

Kütahya İl Müftülüğünce camilerde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve mevlit okundu, dualar edildi.

Kentin tarihi Alipaşa Camisi'ne gelen vatandaşlar burada namaz kılıp dua etti.

EDİRNE

Edirne'de tarihi camiler başta olmak üzere tüm camilerde program düzenlendi.

Eski Cami'de Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programda eller semaya açılarak dua edildi.

Edirne Müftüsü Ercan Aksu, vaazında, kandil gecelerinde daha fazla dua edilmesi gerektiğini belirterek, bu mübarek zamanların değerinin iyi bilinmesi gerektiğini kaydetti.

Berat Kandili'nin ramazan ayının habercisi olduğunu ifade eden Aksu, tüm İslam aleminin kandilini tebrik etti.

Namazın ardından Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce cami çıkışında vatandaşlara salep ikram edildi.

KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ

Kırklareli'nde de başta Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilerde gerçekleştirilen programlarda dualar edildi.

Hızırbey Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.

Programın ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş, vaaz verdi.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce cami avlusunda namazın ardından salep dağıtıldı.

Tekirdağ'da ise Rüstem Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu program dua edilmesinin ardından sona erdi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da İl Müftülüğünce merkez Sur ilçesinde, İslam'ın 5. Harem-i Şerifi kabul edilen tarihi Ulu Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

İlahilerin seslendirildiği programa katılanlar namaz kılıp dua etti.

BATMAN

Mehmet Emin Terece Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

İl Müftüsü Ahmet Durmuş, günün anlam ve önemini anlatan vaaz verdi.

Mevlit okunması ve ilahilerin seslendirilmesiyle sona eren programın ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

MARDİN

Mardin'de Şakir Nuhoğlu Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

İlahilerin seslendirildiği programda İl Müftüsü Enver Türkmen, Berat Kandili'ne ilişkin vaaz verdi.

Cami çıkışında Valilik, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.