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Güncel

Vatandaşlar coğrafi verilere tek noktadan ulaşabilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu olarak hedefimiz kamu ve özel sektörümüzle eşgüdüm halinde veriyi bilgiye çevirmek.' ifadelerini kullandı.

AA28 Şubat 2021 Pazar 09:28 - Güncelleme: 28 Şubat 2021 Pazar 09:28
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Oktay, Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulunun çalışmalarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kurulun Haziran ayından bu yana kazandırdıklarına ilişkin infografikleri de paylaşan Oktay, mesajında "Bu toprakların verisini yine bu topraklar için üretmeye devam ediyoruz. Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu olarak hedefimiz kamu ve özel sektörümüzle eşgüdüm halinde veriyi bilgiye çevirmek." ifadelerine yer verdi.

Oktay'ın paylaştığı infografiklere göre, Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulunun ilk toplantısının yapıldığı haziran 2020'den bu yana veri paylaşımında yüzde 40 artış yaşandı. Paylaşılamaz veri sayısında ise yüzde 70 oranında azalma oldu. Ayrıca coğrafi verilere ait 72 bin metaveri de yayınlandı.

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