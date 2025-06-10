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Vatandaşlar gözlerine inanamadı! Gökova Körfezinde köpekbalığı görüntülendi

Gökova Körfezinde 3-4 metre boyunda saldırgan olmayan beyaz kum köpekbalığı görüldü. Tuzla açıklarında görülen ve yıllardır bilim insanları tarafından izlenen beyaz kum köpekbalığı vatandaşları heyecanlandırdı.

IHA10 Haziran 2025 Salı 16:46 - Güncelleme:
Vatandaşlar gözlerine inanamadı! Gökova Körfezinde köpekbalığı görüntülendi
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Gökova Körfezi Tuzla Koyu açıklarında bot ile dolaşan ve yanında yabancı turist bulunan vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen video ilk anlarda heyecana neden oldu.

Su yüzeyine yakın yüzen beyaz kum köpekbalığı teknedeki ve bottaki yerli ve yabancı turistlerin bakışları arasında tekrar kayboldu.

SALDIRGAN BİR TÜR DEĞİL

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyeleri türün beyaz kum köpekbalığı olduğunu ve zararsız deniz canlısı olduğunu belirttiler. Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyeleri, Latince Charcarias Plumbeus adı verilen ve saldırgan olmayan bir tür olduğunu ve yıllardır izlemesinin yapıldığını açıkladılar.

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