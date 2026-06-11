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Güncel

Vatandaşlar İBB ve İSKİ'ye isyan etti! İstanbul'da musluklardan çamurlu su aktı

İstanbul'da bazı ilçelerde musluklardan akan kirli su, vatandaşların tepkisine yol açtı. Sosyal medya hesabından o anları paylaşan bir vatandaş yaklaşık 2 saattir temiz su beklediklerini belirtti.

AA11 Haziran 2026 Perşembe 20:55 - Güncelleme:
Vatandaşlar İBB ve İSKİ'ye isyan etti! İstanbul'da musluklardan çamurlu su aktı
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Anadolu Yakası'ndaki Maltepe, Kartal ve Pendik ilçelerinde ikamet eden bazı vatandaşlar, mutfak ve banyolarındaki musluklardan akan kirli su görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Paylaşımlarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerden soruna çözüm bulmalarını istedi.

Konuya ilişkin İSKİ'nin sosyal medyadaki destek hesabından yapılan paylaşımda, "Şeyhli Depo çıkışında meydana gelen arıza nedeniyle bölgede zorunlu olarak su kesintisi yaşanmıştır. Kesinti sonrası yaşanan kirliliğin giderilmesi için idaremiz ekiplerince bölgede deşarj çalışmaları yapılmakta olup en kısa sürede sorun giderilecektir." ifadelerine yer verildi.

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