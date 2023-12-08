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  • Vatandaşlar İBB'ye isyan etti: Koskoca İstanbul'da üç günde bir tramvay bozuluyor
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Vatandaşlar İBB'ye isyan etti: Koskoca İstanbul'da üç günde bir tramvay bozuluyor

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferlerin yapılamadığı duyuruldu. Yaşanan aksaklıklar sonrası vatandaşlar, 'Koskoca İstanbul'da üç günde bir tramvay bozuluyor. Eve gideceğiz ancak saat 23.00'te yetişiyoruz her akşam eve.' diye isyan etti.

AA8 Aralık 2023 Cuma 23:31 - Güncelleme:
Vatandaşlar İBB'ye isyan etti: Koskoca İstanbul'da üç günde bir tramvay bozuluyor
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik arıza dolayısıyla seferlerin Eminönü-Ayvansaray ve Silahtarağa Mahallesi-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında sürdüğü kaydedildi.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Bazı yolcular sıkça karşılaşılan arızalara ve ring seferlerinin yetersizliğine tepki gösterdi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferlerin Eminönü-Ayvansaray ve Silahtarağa Mahallesi-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında sürdüğü kaydedildi.

Sefer yapılamayan Ayvansaray-Silahtarağa Mahallesi istasyonları arasında ise yolcular ücretsiz ring seferi yapan İETT otobüslerine yönlendirildi.

Tramvayın Ayvansaray durağından ring otobüslerine binmek isteyen yolcuların araçlara yetişmek için koştukları görülürken, az sayıda gelen otobüs nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu.

Bazı yolcular, sıklıkla yaşanan tramvay arızalarına ve ring seferlerinin yetersizliğine tepki gösterdi.

Yolculardan Mehmet Aydoğan, yağmurun altında perişan olduklarını belirterek "Koskoca İstanbul'da üç günde bir tramvay bozuluyor. Eve gideceğiz ancak saat 23.00'te yetişiyoruz her akşam eve. Ne diyeyim ki ben, neyin açıklamasını yapayım? Yarım saattir bekliyoruz. Araba geliyor buraya. Bir tane gönderiyorlar, bütün millet binmeye çalışıyor. Binen bindi, binemeyen bizim gibi bekliyor." diye konuştu.

  • Eminönü-Alibeyköy Tramvay
  • teknik arıza
  • sefer iptal

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