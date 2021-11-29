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  • Vatandaşlar ihbar etti! 31 yaşındaki kadının su kuyusunda cesedine ulaşıldı
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Vatandaşlar ihbar etti! 31 yaşındaki kadının su kuyusunda cesedine ulaşıldı

Bartın'da kayıp olarak aranan kadının cesedi su kuyusunda bulundu. Sinir krizi geçiren aile üyelerine sağlık ekipleri müdahale etti.

AA29 Kasım 2021 Pazartesi 13:09 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 13:09
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Gecen Mahallesi'nde dün evinden ayrıldıktan sonra bir daha dönmeyen Songül Sarı'nın (31) yakınları, emniyete kayıp ihbarında bulundu.

Mahallede arama yapan Sarı'nın yakınları, kadının cesedini Daşboğar mevkisinde tarladaki su kuyusunda gördü.

Bölgeye gelen ekipler, cesede ulaşılması için 6 metre derinliğinde olan kuyudaki suyu pompa yardımıyla boşalttı.

AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkarılan Sarı'nın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sinir krizi geçiren aile üyelerine sağlık ekipleri müdahale etti.

Soruşturma sürüyor.

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