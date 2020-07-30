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Vatandaşlar ihbar etti! 50 yaşındaki adam çeşme başında ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde 50 yaşındaki bir kişi, mahallesindeki çeşmenin önünde ölmüş halde bulundu. Epilepsi hastası olan ve kalp krizi geçirdiği düşünülen Kutlu'nun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

IHA30 Temmuz 2020 Perşembe 14:23 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 14:23
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Olay önceki gün saat 09.30 sıralarında Beldibi Mahallesi Kaş Yaylası’nda meydana geldi. Mahalle çeşmesi önünde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, 50 yaşındaki Abbas Kutlu olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Epilepsi hastası olan ve kalp krizi geçirdiği düşünülen Kutlu’nun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Buradaki işlemlerinin ardından Kutlu’nun cenazesi dün Alanya Beldibi Çaltı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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