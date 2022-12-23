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Vatandaşlar ihbar etti! Ahşap dolaptan erkek cesedi çıktı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde boş arazideki ahşap dolapta erkek cesedi bulundu. Dolabı araziye bıraktığı belirlenen O.K. (30) gözaltına alındı.

DHA23 Aralık 2022 Cuma 15:33 - Güncelleme:
Vatandaşlar ihbar etti! Ahşap dolaptan erkek cesedi çıktı
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Kentte, 19 Mayıs ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Medrese Sokak'ta boş arazideki ahşap dolaptan kötü koku yayıldığını fark edenler, polise haber verdi. Polisin incelemesinde dolapta erkek cesedi olduğu belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin bulunduğu dolabı araziye bıraktığı tespit edilen O.K. gözaltına alındı. Ceset otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Polise ifade veren O.K.'nin, "Bana bunu nakliye aracı tutup buraya getirmemi söylediler. İçinde çadır ve malzemelerinin olduğu bilgisi verildi" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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