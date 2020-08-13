İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2020 Perşembe / 23 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3361
  • EURO
    8,6889
  • ALTIN
    456.257
  • BIST100
    1115.07
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Vatandaşlar ihbar etti! Boş arazide erkek cesedi bulundu
Güncel

Vatandaşlar ihbar etti! Boş arazide erkek cesedi bulundu

Antalya'da kullanılmayan boş bir arazide erkek cesedi bulundu. Yaklaşık 40 derecelik sıcakta bulunan cenaze, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

IHA13 Ağustos 2020 Perşembe 14:43 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 14:43
ABONE OL

Olay, saat 12.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2769 Sokak’ta boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazinin orta bölümünde duvar ve ağacın altında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede 51 yaşındaki Coşkun Uran’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaklaşık 40 derecelik sıcakta bulunan cenaze, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan bölgede çok sayıda baraka tipi yapı olduğu görüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.