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Güncel

Vatandaşlar ihbar etti! Merdiven boşluğunda kanlar içerisinde bulundu

Konya'nın Ereğli ilçesinde, bir apartmanın merdiven boşluğunda boğazından bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu. Polis ekiplerinin, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

AA21 Kasım 2020 Cumartesi 12:36 - Güncelleme: 21 Kasım 2020 Cumartesi 12:43
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Boyacı Ali Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın sakinleri, sabah saatlerinde merdiven boşluğunda kanlar içinde yerde yatan bir kişiyi görmeleri üzerine polise haber verdi.

İhbarın ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yerde yatan kişinin boğazından bıçaklanması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, maktulün aynı apartmanda ikamet eden Ali İhsan Satık (70) olduğunu tespit etti.

Satık'ın cesedi, incelemenin ardından cenaze aracıyla Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

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