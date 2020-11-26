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Vatandaşlar ihbar etti! Ortaköy sahili açıklarında erkek cesedi bulundu

İstanbul Beşiktaş, Ortaköy Sahili açıklarında denizde erkek cesedi bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından iskeleye çıkartılan ceset, Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

DHA26 Kasım 2020 Perşembe 14:50 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 14:50
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Beşiktaş Ortaköy sahili açıklarında denizde hareketsiz duran bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, denizdeki kişinin cesedini Ortaköy İskelesi’ne çıkardı. Cesedin 30 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Uzun süre denizde kaldığı tespit edilen ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

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