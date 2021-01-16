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Güncel

Vatandaşlar ihbar etti! Sokak ortasında kanlar içerisinde bulundu

Ordu'da Erol Ünlü'nün (48), sokak ortasında bacağından bıçaklanmış cesedi bulundu. Aşırı kan kaybından öldüğü belirlenen Ünlü ile en son birlikte görülen C.K. (45) tutuklandı.

DHA16 Ocak 2021 Cumartesi 10:52 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 17:49
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Olay, önceki gece ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta bir kişinin kanlar içinde yerde yattığını görenler, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, Erol Ünlü olduğu belirlenen kişinin bacağından bıçaklandığını ve kan kaybından öldüğünü tespit etti. Ünlü’nün cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Ünlü’nün bıçaklandığı akşam yanında olduğu iddia edilen C.K.’yi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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