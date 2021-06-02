AA 02 Haziran 2021 Çarşamba 15:00 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 15:00

Mezitli ilçesinin Tece sahilinde yürüyüş yapanlar, kumsalda telef olmuş yunus görünce polise bilgi verdi.

Ekiplerin çevrede önlem almasının ardından Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, kumsala giderek inceleme yaptı.

Ayas'ın ilk incelemesinin ardından balık, nekropsi işlemleri için Büyükşehir Belediyesi ekiplerince üniversiteye taşındı.

İşlemin ardından gazetecilere açıklama yapan Ayas, yunusun "şişe burun" türü olduğunu ifade ederek, " Erkek bir birey. Maksimum büyüklüğü olan 4 metreye yakın bir hayvan, yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda. Mide içeriğine bakıldı. İncelemede 8 vatoz, bir kalamar, birkaç keserbaş barbun vardı, midesi doluydu. Genel olarak üst deri tamamen erimiş, kafada yumuşak doku kayıpları, yüzgeçlerde de tahribatlar vardı. Bunlar en az 10 gün denizde kaldığını gösteriyor." dedi.

Ayas, üreme dönemindeki bir canlının ölmesinin üzücü olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz'de yunusların ölmesiyle ilgili temel problemlere bakıldığında başta balıkçılık faaliyetleri geliyor. Bunlar, ağlara takılıp boğularak ölüyorlar. Bunun dışında deniz kirliliği, deniz aracına çarpma gibi insan faaliyetleri sonucunda da bu hayvanlar ölüyor. Dramatik bir durum bu. Bir deniz memelisi, deniz ekosistemi için önem arz ediyor. Her sene Mersin sahillerinde birkaç yunus ölümüyle karşılaşıyoruz. Bu ölümler belli dönemlerde daha fazla oluyor. Bu dönemde uzatma ağları çok atılıyor. Yunuslar, bu ağları seçemiyorlar ve takılıp boğularak ölüyorlar. Maalesef üzücü bir durum çünkü bu canlılar sınırlı popülasyonla denizlerde bulunuyor. Bu yunus, tam üreme döneminde olan yetişkin bir bireymiş. O yüzden neslini devam ettirme potansiyeli de vardı, üzücü. Deniz memelerini ve yaşamlarını korumamız, özel önlemler almamız gerekiyor."

Ayas, yunusun boğularak öldüğünü düşündüklerini aktararak, "Son anına kadar beslendiği için ani bir ölüm olduğunu düşünüyoruz. Ani ölümün de denizde boğulma olduğunu değerlendiriyoruz. Muhtemelen bir ağda boğularak ölmüş olabilir." ifadesini kullandı.