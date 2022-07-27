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Vatandaşlar sahilde buldu! Bölgeye Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi

Sinop'ta deniz kenarında denizaltı malzemesi hava ştandrosu (hava basınç dengeleyicisi) bulundu. Vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Cisim detaylı inceleme yapılmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

AA27 Temmuz 2022 Çarşamba 21:57 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Abalı köyü Saraycık mevkisinde, deniz kenarında mayına benzer cisim gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, cismin, ilk belirlemelere göre, denizaltılarda bulunan hava ştandrosu olduğunu tespit etti.

Cisim, ilk incelemelerin ardından detaylı inceleme yapılmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

- HAMSİLOS MEVKİSİNDE BULUNAN CİSİM İNCELENİYOR

Hamsilos mevkisinde ise vatandaşlar tarafından sahilde bir cisim görülmesi üzerine olay yerine emniyet, AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerince radyasyon ölçümü yapılan cismin herhangi bir tehlike yaratmadığı belirlendi.

Detaylı inceleme yapılmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alınan cismin ne amaçla kullanıldığı ve hangi kuruma ait olduğunun inceleme sonucu belirleneceği belirtildi.

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