Sağanak nedeniyle bazı alt geçitler kullanılamaz hale gelirken, bazı mahallelerde de su baskınları yaşandı. Ankara bu haldeyken Mansur Yavaş ise görevini unutup Kemal Kılıçdaroğlu için il il gezerek oy toplama peşine düştü.

Caddelerde dizlerine kadar suya batan vatandaşlar bu duruma isyan etti. Arabasının içinde suda mahsur kalan bir öğretmen ise gözyaşlarına hakim olamadı.

'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süreli yağış nedeniyle yollar sular altında kalırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Etimesgut ilçesinde etkisini gösteren yağış nedeniyle yollar adeta göle dönüştü. Çevredeki vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Eryaman Altay Mahallesi Orhan Bey Caddesi'nde arabasında mahsur kalan öğretmen Sare Eroğlu ise gözyaşlarını tutamadı. Eroğlu, "Şu anda o kadar korktum ki ellerim dahil olmak üzere tüm vücudum titriyor. Konuşacak halde değilim aslında. Yağmur başlayalı yaklaşık 10 dakika olmuştu. Su birikintisi çok fazla değildi. Geçebilirim diye düşündüm. Fakat bir anda su çok yükseldi. Suyun içerisinde de araba çalışmadı. O anda sular yükselmeye devam etti. Arkadaşlarım beni gelip camdan çıkardılar. Şu anda da bekliyorum burada" dedi.

"ARABANIN İÇERİSİNDE NEREDEYSE BOĞULACAKTIM"

Eroğlu, olayın şokunu henüz atlatamadığını belirterek, "Çok fazla ıslandım ama ıslanmak önemli değil, arabanın içerisinde neredeyse boğulacaktım. Arabanın içerisine bir anda su doldu. İçeride boğulmaktan çok korktum. Ama biz bunu her zaman yaşıyoruz. Yaklaşık 10 gün önce tekrar yaşadık. Birçok araba yine burada suyun içerisinde kaldı. Herhalde yolun fiziki koşullarında bir sıkıntı var. Çünkü en ufak yağmurda burası su doluyor ve sürekli insanlar burada suyun içerisinde kalıyor. Bunun benim başıma geleceğini düşünmemiştim ama herkesin başına gelebiliyormuş. Bunun bir çözümü olmalı. Biraz ileride benim evime dönen sokakta da su birikmiş, orada da sürekli olarak arabalar kalıyor. Biz bunu sürekli yaşıyoruz. Araçlarımız, insanlarımız zarar görüyor. Arkadaşlarım okuldan yetişmeseydi arabanın içerisinde kalabilirdim" diye konuştu.

Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi'nde sağanak nedeniyle yol ve kaldırımlarda su taşkınları meydana geldi. İstanbul Yolu'nun bazı kesimlerindeki su baskını nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Eryaman'da evlerine gitmek için okuldan çıkan öğrenciler yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Trafikteki bazı araçlar sular altında kaldı. Araçlarda mahsur kalan vatandaşlar kendi imkanlarıyla araçlarından inerek güvenli alanlara geçti. Bu arada itfaiye ekipleri de su birikintilerinin olduğu bölgelerde tahliye çalışmaları başlattı.

BAŞKENTTE METRO İSTASYONU SULAR ALTINDA KALDI

Başkentte etkisini gösteren sağanak yağışı sonrası, metro istasyonu sular altında kaldı. Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava, Ankara genelinde de kendisini yağmur ve dolu olarak gösterdi. Başkentte öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran yağmurun ardından bazı metro istasyonları sular altında kaldı.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ BAŞKENTİN BATISINI ETKİSİ ALTINA ALDI

Sincan ilçesinde uğrak noktaların başında gelen sanayi bölgesi, Sincan Belediyesi Pazar Yeri'nde araçlar sular altında ilerlemeye çalışırken, vatandaşlar ise yürümekte zorluk çekti.

VALİLİKTEN UYARI

Ankara Valiliği de kentin kuzey ve batısında etkili olması beklenen gök gürültülü sağanağa karşı uyardı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi ve meteoroloji radarından alınan son verilere göre; Ankara'nın kuzey ve batısında gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.