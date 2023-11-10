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Vatandaşlar tepkiyle karşıladı! CHP İl Başkanı Çelik anma törenine çelenk getirmeyi unuttu

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'nde çelengi unuttu. CHP İl Başkanı Çelik'in çelenksiz selamlama yapması vatandaşlar tarafından tepki ile karşılandı.

İHA10 Kasım 2023 Cuma 11:19 - Güncelleme:
Vatandaşlar tepkiyle karşıladı! CHP İl Başkanı Çelik anma törenine çelenk getirmeyi unuttu
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İstanbul Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'nde dikkat çeken bir olay yaşandı. 10 Kasım Taksim'deki törenine katılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, çelenk getirmeyi unuttu.

CHP ÇELENK GETİRMEYİ UNUTTU

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 85'inci yıl dönümünde Taksim'de düzenlenen törenle anıldı. Törende siyasi partilerin çelenk sunmasında ise Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı çelengi alana getirmeyi unutulurken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, törende çelenksiz selamlamada bulundu.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 85'inci yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın bulunduğu bölgede tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul 1'inci Ordu Komutanı Ali Sivri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Siyasi Parti İl Başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Ardından saat 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile beraber tören son buldu.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Tören kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'na sırasıyla İstanbul Valiliği, İstanbul Garnizon Komutanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul 1 No'lu ve 2 No'lu Baro Başkanlıklarının çelenkleri sunuldu. Daha sonra siyasi partilerin çelenklerinin sunumuna geldi. AK Parti, MHP, İyi Parti ve Zafer Partisi'nin İstanbul İl Başkanlıklarına ait çelenkler sunulurken, CHP İstanbul İl Başkanlığına ait çelenk alanda olmadığı için sunulamadı. Törende CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise çelenk olmadan selamlamada bulunduğu o anlar ise kameraya yansıdı.

Törende daha sonra sivil toplum kuruluşlarına ait çelenkler sunuldu. Törenin sonunda ise CHP İstanbul İl Başkanlığı çelengi partililer tarafından alana getirilerek Taksim Anıtı önüne bırakıldı.

Öte yandan, Taksim Anıtı önünde düzenlenen törende İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun etrafa baktığı ve el hareketleriyle CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i uyardığı görülüyor.

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