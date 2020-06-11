Vatandaşlar yetkililere seslendi: İlk kez bu yoğunluktalar, istila ettiler

IHA 11 Haziran 2020 Perşembe 10:15 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 10:15

Kırıkhan’a 30 kilometre uzaklıktaki Fenk Mahallesi sakinleri artan çekirgeler yüzünden zor günler yaşıyor. Mahalleliler çekirgelerin özellikle ekili alanlara, ağaçlara ve yetiştirdikleri sebze fidelerine zarar vermesinden korkuyor.

Yetkililerin ilaçlama yapmasını isteyen köylüler, çekirgelerin evlerinin içlerine kadar girdiğini ve ilk kez bu yoğunlukta çekirge ile karşı karşıya kaldıklarını söylediler.

Köy sakinlerinden Mehmet Çalışkan, “30 yıldır bu köyde oturuyoruz 10 günden beri çekirge köyümüzü istila etti. Yetkililerden yardım istiyoruz” dedi.