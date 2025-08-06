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Vatandaşlara kritik uyarı! Bakanlığın adını kullanarak para talep ettiler

Ticaret Bakanlığı, bakanlıkların adını kullanarak kişi ve kurumları hedef alan dolandırıcılara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

AA6 Ağustos 2025 Çarşamba 16:13 - Güncelleme:
Vatandaşlara kritik uyarı! Bakanlığın adını kullanarak para talep ettiler
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Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Tüketicilerin dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıldığı açıklamada, "Son dönemde, çeşitli bakanlıklarımızın ve bilhassa Ticaret Bakanlığımızın adı kullanılarak, kişi ve kurumları hedef alan para talebine yönelik dolandırıcılık girişimlerine dair ihbarlar ulaşmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığının ismini ve kurumsal itibarını suistimal ederek yapılan bu tür eylemlerin tamamen hukuka aykırı olduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu teşebbüsler ivedilikle adli mercilere bildirilmektedir. Vatandaşlarımızın bu tür girişimlere kesinlikle itibar etmemeleri, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına karşılaştıkları durumları derhal emniyet birimlerine ve Bakanlığımıza bildirmeleri büyük önem arz etmektedir."

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