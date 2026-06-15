İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Haziran 2026 Pazartesi / 30 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,2821
  • EURO
    53,7576
  • ALTIN
    6461.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Vatandaşlardan CHP'li belediyeye tepki: Tatil beldesi değil çamur deryası
Güncel

Vatandaşlardan CHP'li belediyeye tepki: Tatil beldesi değil çamur deryası

Edirne'nin Enez ilçesi sahil kesiminde parke taşlarının kot ve terazi ayarlarının yetersiz olması sebebiyle oluşan su birikintileri ve çamur, vatandaşlar ile tatilcilerin tepkisine neden oluyor. Bu duruma isyan eden vatandaşlar en kısa sürede çözüm istiyor.

IHA15 Haziran 2026 Pazartesi 11:42 - Güncelleme:
Vatandaşlardan CHP'li belediyeye tepki: Tatil beldesi değil çamur deryası
ABONE OL

Enez sahil bölgesinde özellikle yağışların ardından bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Yollarda bulunan parke taşlarının terazi ve eğim ayarlarının istenilen seviyede olmaması nedeniyle yağmur suları tahliye edilemeyerek gölet görünümünde birikintiler oluşturuyor.

HEM YAYALAR HEM DE İŞ YERLERİ AÇISINDAN MAĞDURİYET

Yağış sonrası oluşan çamurlu alanlardan geçen araçların çevreye çamur sıçrattığını belirten vatandaşlar, durumun hem yayalar hem de iş yerleri açısından mağduriyet oluşturduğunu ifade etti. Sahilde faaliyet gösteren büyük marketlerin önünde oluşan su birikintileri nedeniyle vatandaşlar, marketlere giriş çıkışta zorluk yaşadığını belirtti.

ÇÖZÜM BEKLENİYOR

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte bölgeye gelen tatilciler de toz ve çamur sorunundan şikayetçi olduklarını dile getirerek, sorunun çözülmesini istedi. Vatandaşlar, özellikle yoğun kullanılan sahil bölgesinde gerekli altyapı ve düzenleme çalışmalarının yapılmasını talep etti.

Tatilciler ve esnaf yaşanan sorunun turizm sezonunda ilçenin görüntüsünü olumsuz etkilediğini savundu.

  • Enez sahil
  • su birikintileri
  • edirne

ÖNERİLEN VİDEO

Serinlemek isterken boğuldular! 2 din görevlisinin son görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.