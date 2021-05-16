İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2021 Pazar / 4 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4705
  • EURO
    10,2921
  • ALTIN
    501.151
  • BIST100
    1441.33
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Vatandaşlardan doluya karşı halılı battaniyeli önlem
Güncel

Vatandaşlardan doluya karşı halılı battaniyeli önlem

Anadolu Yakası'nda öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış doluya dönüştü. Vatandaşlar, araçlarının zarar görmemesi için halı ve battaniyelerle önlem aldı.

DHA16 Mayıs 2021 Pazar 19:14 - Güncelleme: 16 Mayıs 2021 Pazar 19:14
ABONE OL

Anadolu Yakası'nın Çekmeköy, Sultanbeyli ilçelerinde öğle saatlerinde aralıklı gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Şiddetli dolu yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşatırken vatandaşlar dolu yağışı nedeniyle zarar görmemesi için üzerlerini battaniye ve halılarla kapladıkları araçlarını korumaya çalıştı.

Mahalle sakini Kadir Haymana,"İlk yağmurla başladı gök gürültüsüyle birlikte. Daha sonrasında birden dolu yağmaya başladı. Herkes arabasını kapattı. Arabasına yetişebilen yetişti." dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.