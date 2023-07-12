Vatandaşlardan İmamoğlu'na tepki: İstanbul'u çöplüğe çevirdi

İstanbul'da en çok kullanılan metro istasyonlarından Yenikapı Metro İstasyonu'nda biriken çöpler bir vatandaş tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan videoda neredeyse tüm çöp kovalarının dolduğu ve çöplerin etrafa saçıldığı görüldü.

İMAMOĞLU KOLTUK VATANDAŞ HİZMET DERDİNDE



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti. Vatandaşa hizmet etmek yerine tüm zamanını Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu kapmak için harcayan, İmamoğlu'nun sorumluluğundaki İstanbul'da dertler bitmiyor. Sürekli olarak bozulan, yanan ve kaza yapan toplu taşıma araçlarının yanında, çevre kirliliği ve sivri sinek gibi sorun vatandaşı bezdirmiş durumda...

Skandal görüntünün ardından, kentin farklı noktalarında da aynı durumun yaşandığına dair çok sayıda fotoğraf paylaşıldı. Vatandaşlar, "İmamoğlu, İstanbul'u gözden çıkardı, kenti çöplüğe çevirdi." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Rasimpaşa Mahallesi'nde kafe ve lokantaların bulunduğu Karakolhane Caddesi'nde çöpler konteynerlerden sokaklara taştı.

Havanın sıcak olması nedeniyle biriken çöpler etrafa kötü koku yayılmasına yol açtı.

Caddede fırıncılık yapan İbrahim Dağlar, birkaç gündür sokakta çöplerin toplanmadığını söyledi.

Dağlar, "Zaten buradaki esnaf hep yiyecek-içecek üzerine. Hijyen konusundaki sıkıntı esnaf olarak bizi etkiliyor. Bu konudan rahatsızız. Yani işçiler eylem yapıyorsa belediye kendi imkanlarıyla başka türlü de bunları buradan aldırabilir. Yani en azından biraz toparlayıp bu kokuların, pisliğin yayılmasını önleyebilirdi." şeklinde konuştu.

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası'na üye işçiler, Kadıköy Belediyesinin bahçesinde ücretlerinin artırılması için eylem yapmıştı.

İSTANBUL'U 90'LARA GÖTÜRDÜ

Vatandaşın Yenikapı Metro İstasyonu'nda kayda aldığı görüntüler yaklaşık 30 yıl önceki CHP Belediyeciliğini hatırlattı. Gazete manşetlerinde de dile getirilen CHP Belediyeciliğindeki ihmalkarlığın günümüz İstanbul'unda da devam ettiği görüldü.