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Vatandaşlardan tepki yağıyor: Böyle bir pisliği hangi yetkilinin midesi kaldırır

İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan ve yine kirle kaplanan Riva Deresi'nin suyunda pislikler yüzüyor. Suyunda ara ara köpürmelerin olduğu dereden çevreye yayılan kötü koku vatandaşın tepkisini çekiyor. Buranın 'Zehir gibi koktuğunu' söyleyen bir vatandaş, 'Burada tarifi imkansız bir pislik var. Buna müdahale edilmesi lazım. Şehrin göbeğinde böyle bir pisliği hangi yetkilinin midesi kaldırır ben bilmiyorum.' dedi.

IHA24 Mayıs 2024 Cuma 12:06 - Güncelleme:
Vatandaşlardan tepki yağıyor: Böyle bir pisliği hangi yetkilinin midesi kaldırır
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Kirle kaplanan Riva Deresi havadan görüntülendi. Öte yandan bir vatandaşın Riva Deresi yanında çektiği ve dereyi Ganj Nehri'ne benzettiği video ise sosyal medyada ilgi gördü.

Beykoz'da bulunan Riva Deresi yine kirle kaplandı. Siyaha bürünen derenin suyunda çöp ve atık benzeri pisliğin yüzdüğü, suda ara ara köpürmelerin olduğu görüldü. Hem Beykozlu vatandaşlar hem de bölgeye gezmek için farklı ilçelerden gelen vatandaşlar, dereden çevreye kötü koku yayıldığını belirtti. Beykozlu vatandaşlar durumdan rahatsızlık duyduklarını ve derenin temizlenmesi gerektiğini belirtti. Beykozlu vatandaşlardan Emir Aksu'nun, Riva Deresi'nin yanında çektiği ve Riva Deresi'nin kirliliğini Hindistan'daki Ganj Nehrine benzettiği video ise sosyal medyada ilgi gördü. Kirle kaplanan Riva Deresi ise dron ile görüntülendi.

"ZEHİR GİBİ KOKUYOR"

Beykoz'a gezmeye gelen Ünsal Kuş, "Beykoz taraflarına geçerken yolun bu tarafında güzel bir yer gördüm. 'Burada oturayım çayımı içeyim' dedim arabayı çektim. Derenin kenarına indim, çayı koydum, yarım saattir yarım bardak çay elimde kaldı. Çünkü derenin hali çok kötü. Rezil bir halde, dere demeye bin şahit lazım. Bildiğiniz petrol akıyor burada. Zehir gibi kokuyor. Yarım saattir ben burada şiştim. Burada tarifi imkansız bir pislik var. Buna müdahale edilmesi lazım. Şehrin göbeğinde böyle bir pisliği hangi yetkilinin midesi kaldırır ben bilmiyorum, benim midem kaldırmadı. Ben buradan bir daha geçersem buraya uğramam. Burada oturan vatandaşların halini düşünmek bile istemiyorum. Burada evler dükkanlar gördüm, oradaki insanlar bu kokuya nasıl dayanıyor?" dedi.

Beykozlu vatandaşlardan Emir Aksu, "Buranın sorunu yıllardır çözülmedi. Videomuz izlendi, bize de geri dönüşler oldu. Ben 35 yaşındayım, 20 sene önce bu dereye ayaklarımızı sokardık, suyuyla yüzümüzü yıkardık. Şimdi derede bir canlı yok, derede balık tutardık, artık derede balık yok. Buraya sadece gelip bakıyorlar ve 'derdinize derman olacağız' diyorlar. Buraya kimse gelmiyor. Burada sivrisinekler aşırı derecede çoğaldı, kokudan durulmuyor. Biz yıllardır aynı problemi yaşıyoruz" diye konuştu.

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