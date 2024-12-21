İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2024 Cumartesi / 20 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2068
  • EURO
    36,7672
  • ALTIN
    2968.4
  • BIST100
    9724.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Vatandaşlardan vaadini yerine getirmeyen DEM'li belediyeye tepki: Sosyal medya belediyeciliği mi yapılmak isteniyor?
Güncel

Vatandaşlardan vaadini yerine getirmeyen DEM'li belediyeye tepki: Sosyal medya belediyeciliği mi yapılmak isteniyor?

Mardin'in Artuklu ilçesinin DEM Parti'li belediyesi vatandaşa verdiği vaadi yerine getirmedi. DEM'li Artuklu belediyesine tepki gösteren vatandaşlar, 'Bu bir sosyal sorumluluk projesiyse belediye asli görevini yerine getirmekte neden gecikiyor? Ekmek projesi sadece bir hayal ürünü mü? Bu tür projelerle sosyal medya fenomenliği ve sosyal medya belediyeciliği mi yapılmak isteniyor' dedi.

IHA21 Aralık 2024 Cumartesi 14:30 - Güncelleme:
Vatandaşlardan vaadini yerine getirmeyen DEM'li belediyeye tepki: Sosyal medya belediyeciliği mi yapılmak isteniyor?
ABONE OL

Mardin'in Artuklu ilçesinin DEM'li belediyesinin, 7 Aralık 2024 tarihinde resmi sosyal medya hesaplarından yapılan, 'Artuklu Halk Ekmek çok yakında hizmetinizde olacak. Hijyenik, güvenilir, taze ve uygun fiyatlı ekmeklerimizle sofralarınızı şenlendireceğiz' duyurusunun 2 hafta geçmesine rağmen yerine getirilmemesi ve projeye dair somut bir adımın atılmaması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Vatandaşlar, belediyenin verdiği bu sözün tutulmamasını eleştirerek, konunun bir seçim vaadi ya da halkı oyalama amaçlı bir girişim olabileceği yönünde endişelerini dile getirdi. Artuklu Belediyesinden bu süreçte herhangi bir bilgilendirme yapılmaması da tepkileri artırdı. Artuklu sakinleri, bu tür projelerin halka umut vermek için duyurulduğunu ancak yerine getirilmediğinde hayal kırıklığı oluşturduğunu belirterek, "Bu bir sosyal sorumluluk projesiyse belediye asli görevini yerine getirmekte neden gecikiyor? Ekmek projesi sadece bir hayal ürünü mü? Bu tür projelerle sosyal medya fenomenliği ve sosyal medya belediyeciliği mi yapılmak isteniyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, halk ekmeklerin ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatının ne olacağının ise hala belirsiz olduğu bildirildi. Bu belirsizlik, belediyenin halkı oyaladığı ve konuyu istismar ettiği yönündeki eleştirileri daha da artırdı. Artuklu Belediyesinden, net bir açıklama yapılarak projenin akıbeti konusunda bilgi verilmesi ve söz verilen hizmetin bir an önce hayata geçirilmesi bekleniyor. Projenin gerçekleşmemesi halinde ise bu durumun belediyenin güvenilirliğini ve halk nezdindeki itibarını ciddi şekilde zedeleyebileceği ifade ediliyor.

DEM'li vekilden Türkiye'ye iftira

Köşeye sıkışan YPG'ye ABD kamuflajı

DEM Parti İl Başkanı gözaltına alındı
  • Mardinin Artuklu
  • DEM Partili belediye
  • Ekmek projesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.