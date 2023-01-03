Vatandaşları mağdur oldu: Eskişehir'de 15 saattir su yok

Dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki içme ve kullanma suyu ana boru hattında meydan gelen arızdan dolayı Sümer, Eskibağlar, Yenibağlar, Güllük ve Ertuğrulgazi mahallelerinde su kesintisi sorunu yaşanıyor. Yaklaşık 15 saat önce baş gösteren problem için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından, "İçme ve kullanma suyu ana boru hattında meydana gelen büyük çaplı arızadan dolayı şehrimizin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanmaktadır. Arızanın giderilmesi amacıyla çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir" açıklaması yapıldı.

15 saatin sonunda düzelmeyen su kesintisi vatandaşları mağdur ederken, Eskişehirliler ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk yaşıyor. Devam etmekte olan arıza hakkında ise ESKİ yeni bir açıklama daha yaptı. Açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerimiz, dün şebeke hatlarını besleyen ana dağıtım borusunda meydana gelen ve bir çok mahallemizde kesintiye neden olan arızanın giderilmesine yönelik çalışmalar gece boyu devam etmiştir. ESKİ'ye bağlı ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmekte olup, çalışmaların tahminen akşam saatlerine kadar sürmesi planlanmaktadır. Bu süre zarfında kent merkezimizdeki bazı mahallelerimizde su kesintisi devam edecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.