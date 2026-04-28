28 Nisan 2026 Salı / 12 Zilkade 1447
  Sahte siteler üzerinden TOKİ dolandırıcılığı: DMM uyarılarını sıraladı
Sahte siteler üzerinden TOKİ dolandırıcılığı: DMM uyarılarını sıraladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), TOKİ kura süreçlerini fırsat bilen dolandırıcıların vatandaşları hedef aldığını belirterek, 'dosya masrafı' veya 'peşinat' adı altında yapılan ödeme taleplerine karşı kritik bir uyarı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), TOKİ tarafından hayata geçirilen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında kura süreçleri devam ederken, dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı.

DMM'nin, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından hayata geçirilen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında kura süreçleri devam ederken, vatandaşları hedef alan dolandırıcılık faaliyetlerinin tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Dolandırıcıların, sahte web siteleri, asılsız isim listeleri ve yanıltıcı SMS'ler aracılığıyla 'dosya masrafı', 'başvuru bedeli' veya 'peşinat' adı altında para talep ettiği belirlenmiştir. Bu tarz girişimlere karşı hassas olunması ve sadece ilgili resmi makamların açıklama ve duyurularının dikkate alınması önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

  • dezenformasyon
  • dolandırıcılık
  • uyarı
  • toki

