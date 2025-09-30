Vatandaşları tehdit edip zorla senet imzalattılar

İSTANBUL 21°C / 12°C
Güncel

Eskişehir'de vatandaşlara cebir ve şiddet yolu ile zorla senet imzalatarak borçlandıran 2 şahıs yakalanırken, mağdurlara ait 6 milyon 300 bin TL değerinde isme yazılmış 59 adet senet, 91 adet boş senet, Roma dönemine ait 12 sikke ve obje ele geçirildi.

IHA30 Eylül 2025 Salı 11:00 - Güncelleme:
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 2 şüpheli şahsın haksız kazanç elde etmek için baskı, cebir ve şiddet yolu ile zorla senet imzalatarak borçlandırdıkları mağdurların, gayrimenkul ve araçlarını üzerine geçirmek suretiyle tefecilik yaptığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimlerin çalışması neticesinde şüpheli şahısların iş yerleri ve ikametgahlarında yapılan aramalarda; mağdurlara ait 6 milyon 300 bin TL değerinde isme yazılmış 59 adet senet, 91 adet boş senet, Roma dönemine ait 12 sikke ve obje ile 13 adet 9 milimetre tabanca fişeği ve 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında çeşitli suçlardan soruşturma başlatıldı.

