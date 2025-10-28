Düzce Belediyesi'nin yaptığı bir sosyal deney, vatandaşların Türk bayrağı hassasiyetini gözler önüne serdi.

TÜRK BAYRAĞINI YERE DÜŞÜRMEDİLER

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için zabıta ekipleri bayrak asma işlemi sırasında vatandaşlardan yardım istediği sırada ipi elinden kaçırdı.

Bayrağın yere düşmemesi için ip önceden ayarlanmış olsa da, vatandaşların Türk bayrağına gösterdiği hassasiyet dikkatlerden kaçmadı.

DUYGULANDIRAN ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Düzceli vatandaşların Türk bayrağının yere düşmemesi için anında müdahale ederek hassasiyet göstermesi ekiplerce farklı açılardan kaydedildi.

"Bayrak vatanımızın simgesidir" diyen vatandaşlar; "Yere değsin istemedim, altına serilmek istedim, kalbim duracak gibi oldu. Bayrağını sevmeyen bu ülkede durmasın, Çanakkale'ye gidip orayı herkesin görmesi lazım, Allah vatansız, bayraksız etmesin" sözleriyle duygularını dile getirdi.