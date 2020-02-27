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Vatandaştan Akşener'e HDP tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Balıkesir ziyareti kapsamında gittiği Kepsut ilçesindeki bir kahvehanede vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Şehit kardeşi olduğunu söyleyen Rahmi Yılmaz, Akşener'i, HDP ve buna bağlı olmak üzere terör örgütüne destek vermekle suçladı. Vatandaşla yaklaşık 10 dakika boyunca tartışan Akşener, kendilerinin HDP ile yan yana yürümediğini öne sürdü.

27 Şubat 2020 Perşembe16:41 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 16:56

1991 yılında Şırnak’ta terör örgütü tarafından şehit edilen Ayhan Yılmaz’ın kardeşi Rahmi Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile terör polemiğine girdi. Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i terör örgütleriyle işbirliği yapmakla suçladı. Şehit kardeşi Rahmi Yılmaz, “Bizimle aynı fikirde olduğunuz söylüyorsunuz ama televizyonda bunu söyleyemiyorsunuz. Şimdi gelip bana izah etmeye çalışıyorsunuz" dedi.

Kahvede bulunan Halil Karakaya da Rahmi Yılmaz’a destek çıkarak, “Madem HDP terör örgütü. Güvercinin karganın yanında ne işi var. Seçimlerde İstanbul’u kazanmak için HDP’ye destek verdiniz mi? Vermediniz mi? Ankara’da verdiniz mi? Vermediniz mi? Büyükşehirlerde verdiniz mi? Vermediniz mi? Verdiniz. Kargalar kargalarla uçar, güvercin güvercinlerle uçar. Buraya gelmişsiniz Allah razı olsun. 35 milletvekiliniz var mı şu an. İsmail Ok istifa etti mi etti. Bir kere de Meral hanımın milletvekillerinin ağzından şunu duyalım. AK Parti terör örgütüne şunu yapmıştır. İdlib’e girmiştir, arkasındayız. Yarın Tayyip gider başkası gelir. Seçimi kazanmak için terör örgütünün arkasından gitmeyin. Esnaf aç kalsın önemli değil. Çanakkale’de donsuz gezmiş bu millet. Bugün Suriye bize geliyor mu? Geliyor. Irak geliyor mu? Geliyor. Hepsi Türkiye’ye geliyor bizim gidecek ülkemiz yok. Madem Türkiye’de siyaset yapıyorsanız iktidarda kim varsa onun arkasında durmak zorundasınız. Her 5 yılda bir seçim olur. Seçim geldiğinde vaatlerini açıklarsın. Kazanırsın, kazanamazsın. Ama alın açık durur. Senin HDP ile ne işin var? Uzaklaş ki puanını arttır” ifadelerini kulandı.

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