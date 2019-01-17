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Vatandaştan CHP'li İmamoğlu'na: Sen Tayyip Erdoğan'a bağlı değilsen oy yok

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli'de ziyaret ettiği pazar yerinde hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. İmamoğlu, oyunu istediği vatandaştan 'Sen Tayyip Erdoğan'a bağlı değilsen oy yok' cevabını aldı.

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CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ilçe gezilerine Sultanbeyli ile devam etti.
 
"ERDOĞAN'A BAĞLI DEĞİLSEN OY YOK"
 
Sultanbeyli Çarşamba pazarına gelen İmamoğlu, burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. İmamoğlu, pazar gezisinin en ilginç diyalogunu Maruze Keleş adlı bir vatandaşla yaşadı. Önce İmamoğlu ile geçim sıkıntısı üzerine bir süre sohbet eden Keleş, İmamoğlu'na "Sen Tayyip Erdoğan'a bağlı değilsen oy yok." dedi. 
 
"KILIÇDAROĞLU'NDAN İŞ OLMAZ"
 
İmamoğlu'nun da  "Ben Cumhuriyet Halk Partisi´nin, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayıyım" demesi üzerine, Keleş, "Yok yok onlardan iş olmaz. O Türkiye´'yi yer bitirir. Tayyip Erdoğan biriktirdi, o da gelir yer. Aynı Suriyeliler gibi oluruz. Biz Suriyelileri kabul ettik ama bizi kimse kabul etmez. Ben 15 günlük evliydim. Evliliğimi anlamadım. Tüp kuyruklarında, yağ kuyruklarında  durduk. Onun zamanında her yer çöptü." ifadelerini kullandı. Sohbetin devamında Keleş, ''Sana börek, kete yaparım ama oy vermem'' dedi.

Vatandaştan CHP´li İmamoğlu´na: Ben Tayyip´ten vazgeçmem

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