İzmir'de çöp dağlarına isyan eden vatandaşlar, tepkilerini çöp manzarasına bıraktıkları afişlerdeki ironik mesajlarla dile getirdi.

Uzun yıllardır CHP tarafından yönetilen İzmir, çöp krizini aşamıyor. Belediyenin hakkını vermediği işçilerin eylemleri, mali sorunlar, yetersiz altyapı ve planlama eksikliği, kent genelinde çöp yığınlarına neden oldu. Çevre kirliliği, artık halk sağlığını da tehdit eden bir boyuta ulaştı. Günde 5 bin ton çöp çıkan kentte özellikle Buca, Konak, Karabağlar, Karşıyaka ve Bornova gibi merkez ilçelerde çöp dağları oluştu.

SEÇİMDE OYUNUZU ÇÖPE ATMAYIN

Kentteki çöp sorununun çözülmesini isteyen vatandaşlar, CHP'li belediyelere tepkili. Yeni Şafak'ın haberine göre, kentin ana gündem maddesi olan çöp dağlarına dikkat çekmek isteyen bazı vatandaşlar, çöp yığınlarının yanına bıraktıkları "Açık hava çöp müzesi", "İzmir Uluslararası Çöp Fuarı", "İzmir'in yeni cazibe merkezi" ve "Gelecek seçimde oyunuzu çöpe atmayın" yazılı afişlerle yerel yönetimleri protesto etti.

HALK ÇÖP DAĞLARI ALTINDA KALDI

Kentin dört bir yanını saran çöp yığınlarının sebebinin beceriksiz yönetim, yolsuzluk düzeni ve işçiye değer vermeyen anlayış olduğunu ifade eden Karşıyaka Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hasan Ünal, "İzmir genelinde belediye işçileri maaşlarını zamanında alamıyor. İşçinin alın teri ödenmeden bu şehrin yükü taşınabilir mi? Halkın çöp dağları altında kalmasının temel nedeni, işçiye değer vermeyen bu anlayıştır. Bu şehrin sokakları çöp dağlarına değil, hizmete ve temizliğe layıktır" dedi. Buca Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Burçin Kevser Sevil de kendi ilçelerinde grevde olan işçilerin ödenmeyen 2 aylık maaşlarının yatırıldığını, geri kalan alacaklarının protokole bağlandığını anlattı. Sevil, protokole uyulmaması halinde işçilerin tekrar greve gitme ihtimali olduğunu ifade etti.

İzmir'in sokakları çöp yığınlarıyla doldu

Krizi bakanlık çözecek

İlçe çöp içinde CHP'li başkan lüks derdinde! Yıllık 3,3 milyona makam aracı