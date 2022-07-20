Vatandaş'tan Faik Öztrak'a zor soru: Niye ortalığı birbirine katıyorsunuz?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak Başkanlığı'ndaki heyet, tarihi Kapalıçarşı'da esnafı ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Bu sırada emekli olduğunu söyleyen bir kadın Faik Öztrak ve yanındakilere, "Zamanında hastanede yatarken bir ilaç bulamıyordum. Şimdi eşim 40 gündür hastanede yatıyor. Aynı 5 yıldızlı otel gibi, yemeği, bakımı, her şeyi var. Niye ortalığı birbirine katıyorsunuz? Hiç bir şey pahalı değil, herkes alıp yiyor. Mahsus yapıyorlar, biz emekliyiz, Allah'a şükür paramı bile artıyorum." dedi.

"TÜRKİYEMİZİ YABANCILARA SATMAYIN"

"Zamları zenginler yapıyor, Tayyip Erdoğan mı yapıyor?" ifadesini kullanan kadın, "Herkes Tayyip Erdoğan yapıyor diyor, sen olsan ayağına sıkar mısın? Biz zamanında sigorta hastanelerinde ilaç kuyruğunda birbirimizin saçını yoluyorduk. Parmak sallayan çok, Türkiyemizi yabancılara satmayın. Siz Türkiye'ye bakın dışarıya değil" diye konuştu.