Alınan bilgiye göre, İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından, İSPARK tarafından işletilen ve kentin çeşitli ilçelerinde bulunan 36 otoparkın ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle mühürlendiği öğrenildi.

Bu kapsamda, 1162 araç kapasiteli Bağcılar Kent Meydanı Zemin Altı Otoparkı, 500 araç kapasiteli Bayrampaşa Arda Turan Katlı Otoparkı, 118 araç kapasiteli Fatih Katlı Otoparkı, 197 araç kapasiteli Ümraniye Haldun Alagaş Katlı Otoparkı, 400 araç kapasiteli Balmumcu Katlı Otoparkı, 581 araç kapasiteli Şişli Zeminaltı Otoparkı'nın girişleri duba, bariyer ve şeritlerle kapatıldı.

Otoparklarda bulunan araçlar için çıkışların ise açık olduğu gözlendi.

Bağcılar Kent Meydanı Zemin Altı Otoparkının girişinde bulunan dubanın üzerine "Kapalı, mühürlü" yazısının yer aldığı kağıt yapıştırıldığı görüldü.



"GİRİŞ YOK"

Konu ile ilgili konuşan vatandaş Levent Komanlı," İSPARK'ın mühürlendiğini söylüyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi mühürlemiş. Gerekçe yok. Sadece çıkış var, giriş yok. Abone olduğumuz için aracı almaya geldik. Nedeni kimse söylemiyor. Görevli arkadaşlar da bilmiyor" dedi.

"SOSYAL MEDYADAN DUYUP GELDİK"

Aracı için otoparka gelen bir başka vatandaş Uğurcan Kurucu ise, "Geldik. Zabıta tarafından galiba gündüz mühürlenmiş. Giriş alınmıyor. Çıkış yapılması söyleniyor. Ancak geldiğimiz diğer günde de giriş yapamayacağız. Durum belli değil. Herhangi bir şey söylenmemiş. O yüzden çıkış yapacağız mı kalacağız mı bilemiyoruz maalesef. 7 aydır aboneyim. İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Çıkış yapsak tekrar giremeyeceğiz. Herhangi bir mesaj, bilgilendirme de gelmedi. Sosyal medyada duyup geldik" diye konuştu.