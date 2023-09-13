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Vatandaş'tan İmamoğlu'na ''arıza'' tepkisi: Bu da mı sabotaj?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 'İnsanlar oynuyor' diyerek yürüyen merdivenlere sabotaj yapıldığını iddia etmiş, başarısızlığının faturasını vatandaşlara kesmişti. Başta engelli, yaşlı ve hamile vatandaşları zor durumda bırakan yürüyen merdiven arızalarına bir yenisi daha eklendi. Yürüyen merdivenlerin bozuk olduğu, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının Göztepe durağında vatandaşlar yürümek zorunda kaldığı. Sosyal medyadan da çeşitli noktalardaki arızalı asansör ve merdivenleri paylaşan vatandaşlar İmamoğlu'na, 'Bu da mı sabotaj?' diyerek tepki gösterdi.

Yeni Şafak13 Eylül 2023 Çarşamba 18:26 - Güncelleme:
Vatandaş'tan İmamoğlu'na ''arıza'' tepkisi: Bu da mı sabotaj?
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İBB yönetiminde olan metro ve metrobüs duraklarında yaşanan yürüyen merdiven ve asansör arızaları vatandaşı bıktırdı.

Gelen sikayetler sonrası açıklamada bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Bazen oynayan insanlar oluyor" diyerek 'sabotaj' bahanesinin arkasına sığındı.

İBB, kimi basın kuruluşlarını 'sabotajcı' ilan ederek durumdan sıyrılmaya çalışsa da yürüyen merdiven arızalarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

ARIZALAR BİTMEK BİLMİYOR

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının Göztepe durağında bugün çekilen bir videoda merdivenlerin bozuk olduğu, bazı basamakların yerinden çıkarıldığı ve vatandaşların yürümek zorunda kaldığı anlar kameraya yansıdı.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Söz konusu videoyu çeken vatandaş, başta engelli ve yaşlıları zor durumda bırakan bu arızaların giderilmesini isteyerek bu konuda sürekli mağdur olduklarını belirtti.

SOSYAL MEDYADA "SABOTAJ" İSYANI

Sürekli oluşan arızaları çözmek yerine vatandaşı sabotajcı olarak suçlayan İmamoğlu sosyal medyada büyük tepki çekti. Kentin çeşitli noktalarındaki arızaları sosyal medyadan paylaşan vatandaşlar, İmamoğlu ve iBB'ye "Bu da mı sabotaj?" diyerek serzenişte bulundu.

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