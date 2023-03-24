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Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na zor soru: HDP'ye de bakanlık verecek misiniz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Altılı Koalisyon'un parti genel başkanları Malatya'da iftar programına katıldı. İftar öncesi çadır kent ziyaretinde bulunan Altılı Koalisyon üyelerine ise bir vatandaş tepki göstererek, “Başkanım HDP'ye de bakanlık verecek misiniz?” diye tepki gösterdi.

IHA24 Mart 2023 Cuma 21:04 - Güncelleme:
Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na zor soru: HDP'ye de bakanlık verecek misiniz?
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Altılı Koalisyon'un Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi Malatya'ya ittifak üyelerinin genel başkanları ile birlikte geldi.

İftar programı öncesi Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile birlikte Doğa Cadde AVM arkasındaki çadır kentti ziyaret etti.

"HDP'YE DE BAKANLI VERECEK MİSİNİ?"

Burada bazı çadırlara giren Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler depremzedeler ile kısa süre görüştü.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler çadır kentten ayrılacağı esnada bir vatandaş, "Başkanım HDP'ye de bakanlık verecek misiniz?" diye bağırıp tepki gösterince güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.

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