İSTANBUL 24°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2024 Cumartesi / 21 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4113
  • EURO
    35,1999
  • ALTIN
    2327.74
  • BIST100
    9142.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Vatandaş'tan Meral Akşener'e 'İmamoğlu' tepkisi: Seçtirdiğiniz için kızgınız
Güncel

Vatandaş'tan Meral Akşener'e 'İmamoğlu' tepkisi: Seçtirdiğiniz için kızgınız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tuzla'da esnafı ziyareti sırasında vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Meral Akşener, girdiği bir dükkandaki esnafın, çalışanlarının şikayetleri olduğunu belirterek, 'İYİ Parti zamanında destek verdi, Ekrem İmamoğlu kazandı. Şimdi onun sıkıntısını yaşıyoruz.' diyorlar' demesi üzerine, 'Ekrem İmamoğlu'nu seçtirdiğimiz için mi kızgınlar bana.' sözlerini sarf etti. Bunun üzerine esnaf da 'evet' cevabını verdi.

DHA30 Mart 2024 Cumartesi 17:58 - Güncelleme:
Vatandaş'tan Meral Akşener'e 'İmamoğlu' tepkisi: Seçtirdiğiniz için kızgınız
ABONE OL

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sultanbeyli ve Tuzla'da esnafı ziyaret etti. Akşener, yerel seçimlere bir gün kala esnafla sohbet ederken tepkiyle karşılaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim kampanyası kapsamında, yerel seçimlere 1 gün kala Sultanbeyli ve Tuzla'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Akşener'e ziyaretleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu ve belediye başkan adayları da eşlik etti.

VATANDAŞTAN AKŞENER'E 'İMAMOĞLU' TEPKİSİ

Programına daha sonra Tuzla'da devam eden Akşener, burada da esnafla sohbet etti. Ziyaret ettiği bir dükkanın sahibi ile Akşener arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Akşener, "Bizim durumumuz ne dükkânda" diye sorunca dükkan sahibi "pek sizle ilgili bir oy yok" cevabını verdi ve çalışanlarını göstererek "Kızlar ikna olmamış demek ki" dedi. Yol konusunda sıkıntı yaşadıklarını anlatan dükkan sahibi, "Daha doğrusu sizle ilgili değil. Mesela bizim çalışanımız var Melisa, o bugün gelemedi. Bunu da şuna bağlıyorlar, 'İYİ Parti zamanında destek verdi, İmamoğlu kazandı. Şimdi onun sıkıntısını yaşıyoruz' diyorlar" dedi. Bunun üzerine Akşener dükkan sahibine "İmamoğlu'nu seçtirdiğimiz için mi kızgınlar bana?" diye sordu. Esnaf da "evet" cevabını verdi. Konuşmanın ardından Akşener, mağazada ulaşım sıkıntısı yaşadığını belirten çalışanların yanına gitti. Çalışan Neşe Topal, "Gerçekten çok sıkıntılıyız, üst üste gidiyoruz toplu taşımada" diyerek sorun yaşadığını söyledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.