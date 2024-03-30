Vatandaş'tan Meral Akşener'e 'İmamoğlu' tepkisi: Seçtirdiğiniz için kızgınız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sultanbeyli ve Tuzla'da esnafı ziyaret etti. Akşener, yerel seçimlere bir gün kala esnafla sohbet ederken tepkiyle karşılaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim kampanyası kapsamında, yerel seçimlere 1 gün kala Sultanbeyli ve Tuzla'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Akşener'e ziyaretleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu ve belediye başkan adayları da eşlik etti.

VATANDAŞTAN AKŞENER'E 'İMAMOĞLU' TEPKİSİ

Programına daha sonra Tuzla'da devam eden Akşener, burada da esnafla sohbet etti. Ziyaret ettiği bir dükkanın sahibi ile Akşener arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Akşener, "Bizim durumumuz ne dükkânda" diye sorunca dükkan sahibi "pek sizle ilgili bir oy yok" cevabını verdi ve çalışanlarını göstererek "Kızlar ikna olmamış demek ki" dedi. Yol konusunda sıkıntı yaşadıklarını anlatan dükkan sahibi, "Daha doğrusu sizle ilgili değil. Mesela bizim çalışanımız var Melisa, o bugün gelemedi. Bunu da şuna bağlıyorlar, 'İYİ Parti zamanında destek verdi, İmamoğlu kazandı. Şimdi onun sıkıntısını yaşıyoruz' diyorlar" dedi. Bunun üzerine Akşener dükkan sahibine "İmamoğlu'nu seçtirdiğimiz için mi kızgınlar bana?" diye sordu. Esnaf da "evet" cevabını verdi. Konuşmanın ardından Akşener, mağazada ulaşım sıkıntısı yaşadığını belirten çalışanların yanına gitti. Çalışan Neşe Topal, "Gerçekten çok sıkıntılıyız, üst üste gidiyoruz toplu taşımada" diyerek sorun yaşadığını söyledi.