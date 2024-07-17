Çeşme'de otluk yangınında 3 kişi can verirken, ot festivaline 15 milyon TL harcayan belediye başkanı vatandaştan su tankeri dilendi.

İzmir Çeşme'ye bağlı Alaçatı Mahallesi'nde önceki gün ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı; alevlerin arasında kalan 3 kişi hayatını kaybetti. Söndürme çalışmaları sürerken Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, sosyal medyadan paylaşım yapıp vatandaşlardan destek istedi; acil su tankerine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Denizli, "Ekiplerimizle birlikte yangın bölgesinde olduğumuzu ve yangını kontrol altına almak için tüm gücümüzle çalıştığımızı bilmenizi isterim. Yardımlarınızla bu zorluğu birlikte aşacağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı.

Lal Denizli'nin 'su tankeri' çağrısı akıllara nisan ayında düzenlenen festival ihalesini getirdi.

Ota günlük 5 milyon harcadı

Denizli'nin paylaşımının altına bir vatandaş Akşam Gazetesi'nin 3 Mayıs'taki haberini hatırlatarak sitem dolu cevap yazdı. X (twitter) platformunda Dr.Pekmez kullanıcı adlı kişi yaptığı yorumda "Ot festivaline 15 milyon harcayacağınıza 40 tane 15 tonluk tanker alabilirdiniz" ifadesini kullandı.

Bir başka vatandaş da, "Festivale para var ama yangın söndürme tankerine para yok" diyerek tepki gösterdi.

Vatandaştan su tankeri isteyen Lal Denizli, Nisan ayında düzenlenen 3 günlük 'Alaçatı Ot Festivali' için açılan ihaleye 15 milyon TL harcamıştı.

YARDIM ETMEK İSTERKEN ÖLMÜŞ

Yangında ölen sıhhi tesisat ustası Mesut Coşkunöz (68) ile grafik tasarımcı Hilmi Coşkunöz'ün (40) baba-oğul; Mine Elmas'ın (35) ise yaşlı adamın yeğeni olduğu ortaya çıktı. Akraba olan 3 kişinin dumandan etkilenmemek için yangının aksi yönüne kaçmaya çalıştıkları, Elmas'ın kanser hastası babayla oğluna yardım etmek isterken alevlerin arasında kaldığı öğrenildi.

SON VİDEO KAYDI: İTFAİYE GELMEDİ DAĞA KAÇIYORUZ

Mine Elmas'ın cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı son görüntüler de ortaya çıktı. Elmas'ın yangının evlerine yaklaştığını anlatarak, "Evlerimizin olduğu yer yanıyor. Aramamıza rağmen bir itfaiye aracı gelmedi. Şu anda dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz. 4 yetişkin 3 çocuk var" dediği duyuldu.

KAYNAK YAPARKEN YAKMIŞLAR

Yangınla ilgili soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin bahçede kaynak ve hızar işleri yaparken kıvılcımların makilik alana sıçraması sonucu yangının başladığı belirlendi.