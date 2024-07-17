İSTANBUL 35°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2024 Çarşamba / 11 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0948
  • EURO
    36,1283
  • ALTIN
    2621.94
  • BIST100
    11139.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Vatandaştan su tankeri dilenen Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'ye sert cevap: O paraya 40 tane alınırdı!
Güncel

Vatandaştan su tankeri dilenen Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'ye sert cevap: O paraya 40 tane alınırdı!

Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangını sürerken CHP'li Belediye Başkanı Lal Denizli, halktan su tankeri istedi. 15 milyon TL'lik 'Ot Festivali'ni hatırlatan vatandaşlar, 'O paraya 40 tanker alınırdı' diyerek tepki gösterdi.

Akşam Gazetesi17 Temmuz 2024 Çarşamba 08:19 - Güncelleme:
Vatandaştan su tankeri dilenen Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'ye sert cevap: O paraya 40 tane alınırdı!
ABONE OL

Çeşme'de otluk yangınında 3 kişi can verirken, ot festivaline 15 milyon TL harcayan belediye başkanı vatandaştan su tankeri dilendi.

İzmir Çeşme'ye bağlı Alaçatı Mahallesi'nde önceki gün ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı; alevlerin arasında kalan 3 kişi hayatını kaybetti. Söndürme çalışmaları sürerken Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, sosyal medyadan paylaşım yapıp vatandaşlardan destek istedi; acil su tankerine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Denizli, "Ekiplerimizle birlikte yangın bölgesinde olduğumuzu ve yangını kontrol altına almak için tüm gücümüzle çalıştığımızı bilmenizi isterim. Yardımlarınızla bu zorluğu birlikte aşacağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı.

Lal Denizli'nin 'su tankeri' çağrısı akıllara nisan ayında düzenlenen festival ihalesini getirdi.

Ota günlük 5 milyon harcadı

PARALAR FESTİVALE GİTTİ

Denizli'nin paylaşımının altına bir vatandaş Akşam Gazetesi'nin 3 Mayıs'taki haberini hatırlatarak sitem dolu cevap yazdı. X (twitter) platformunda Dr.Pekmez kullanıcı adlı kişi yaptığı yorumda "Ot festivaline 15 milyon harcayacağınıza 40 tane 15 tonluk tanker alabilirdiniz" ifadesini kullandı.

Bir başka vatandaş da, "Festivale para var ama yangın söndürme tankerine para yok" diyerek tepki gösterdi.

Vatandaştan su tankeri isteyen Lal Denizli, Nisan ayında düzenlenen 3 günlük 'Alaçatı Ot Festivali' için açılan ihaleye 15 milyon TL harcamıştı.

YARDIM ETMEK İSTERKEN ÖLMÜŞ

Yangında ölen sıhhi tesisat ustası Mesut Coşkunöz (68) ile grafik tasarımcı Hilmi Coşkunöz'ün (40) baba-oğul; Mine Elmas'ın (35) ise yaşlı adamın yeğeni olduğu ortaya çıktı. Akraba olan 3 kişinin dumandan etkilenmemek için yangının aksi yönüne kaçmaya çalıştıkları, Elmas'ın kanser hastası babayla oğluna yardım etmek isterken alevlerin arasında kaldığı öğrenildi.

SON VİDEO KAYDI: İTFAİYE GELMEDİ DAĞA KAÇIYORUZ

Mine Elmas'ın cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı son görüntüler de ortaya çıktı. Elmas'ın yangının evlerine yaklaştığını anlatarak, "Evlerimizin olduğu yer yanıyor. Aramamıza rağmen bir itfaiye aracı gelmedi. Şu anda dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz. 4 yetişkin 3 çocuk var" dediği duyuldu.

KAYNAK YAPARKEN YAKMIŞLAR

Yangınla ilgili soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin bahçede kaynak ve hızar işleri yaparken kıvılcımların makilik alana sıçraması sonucu yangının başladığı belirlendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.