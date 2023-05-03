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Güncel

Vatandaştan tepki yağdı... İP'li küfürbaz Lütfü Türkkan'a soğuk duş!

Şehit yakınına küfreden ve İYİ Parti (İP) Kocaeli'nden milletvekili adayı gösterilen Lütfü Türkkan, ilde yaptığı ziyaret kapsamında vatandaşların tepkisiyle karşı karşıya geldi. Kocaeli'nde vatandaşların tepkiyle karşılaşan Türkkan'a 'Yakışıyor mu bir delikanlıya küfür etmek, vatan haini Lütfü.' diye tepki gösterdi.

3 Mayıs 2023 Çarşamba 23:02 - Güncelleme:
Vatandaştan tepki yağdı... İP'li küfürbaz Lütfü Türkkan'a soğuk duş!
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İYİ Parti Kocaeli 1.sıra Milletvekili adayı Lütfü Türkkan, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret esnasında bazı vatandaşlar, şehit yakınına edilen küfür üzerinden Türkkan'a tepki gösterdi.

VATANDAŞLARDAN LÜTFÜ TÜRKKAN'A TEPKİ

"Terbiyesiz, vatan haini Lütfü, şehit ailelerine küfür eden Lütfü" sloganları atan vatandaşlar, "Yakışıyor mu bir delikanlıya küfür etmek" sözleri ile Türkkan'a tepkilerini dile getirdi. Türkkan ise vatandaşların tepkisine yanıt veremedi ve apar topar bölgeden uzaklaştı.

NE OLMUŞTU?

5 Kasım 2021 tarihinde Bingöl'de bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'Burası Kürdistan' skandalı nedeniyle vatandaşlardan tepki geldi. Bir vatandaş Akşener'e tepkisini dile getirirken İYİ Partili Lütfü Türkkan skandala imza attı.

Türkkan, vatandaşın boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Şehit yakını olduğunu belirten Bingöllü vatandaş o anlarda 'Türkkan bana bacını... diyerek küfür etti' dedi.

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