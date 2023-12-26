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Vatandaştan teröre ve siyasi uzantılarına unutamayacakları pankartlı mesaj

Bölücü terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın memleketi Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi Çalışlar köyündeki bir evin duvarına asılan pankart dikkat çekti. Teröre tepki gösteren vatandaşlar pankart asarak teröre ve siyasi uzantılarına unutamayacakları bir mesaj verdi. Pankartta, 'Siz DEM'lenirken biz Şehit verdik' ifadeleri kullanıldı.

IHA26 Aralık 2023 Salı 15:39 - Güncelleme:
Vatandaştan teröre ve siyasi uzantılarına unutamayacakları pankartlı mesaj
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Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın cenazesinin defnedileceği köyde vatandaşlar tarafından asılan bir pankart teröre ve siyasi uzantılarına unutamayacakları bir mesaj verdi.

Şehit Günay'ın memleketi Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi Çalışlar köyündeki baba ocağında acılı bekleyiş sürerken, köy sakinleri bir eve pankart asarak hem acılarını hem de teröre olan tepkilerini dile getirdi. Birçok ev gibi Türk bayrağının dalgalandığı eve asılan 'Siz DEM'lenirken biz Şehit verdik' yazılı pankartı görenler hemen cep telefonlarına sarılarak pankartı sosyal medyadan paylaştı.

  • cenaze töreni
  • teröre karşı mesaj
  • Kuzey Irak operasyonu

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