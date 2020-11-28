'Vatanımızın kıymetini çok daha iyi anladığımız tarihi dönemeçten geçiyoruz'

DHA 28 Kasım 2020 Cumartesi 12:18 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 12:18

Bakan Karaismailoğlu, bir dizi ziyaret ve açılışa katılmak üzere Tekirdağ'a geldi. İlk olarak Marmara Ereğlisi ilçesindeki Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi'ni (UDEM) ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu'nu Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünvar karşıladı. Yetkililer ile yaptığı toplantının ardından açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Mavi vatanımızın kıymetini çok daha iyi anladığımız bir tarihi dönemeçten geçiyoruz. Denizci bir millet olarak üç yanımızı çevreleyen denizlerimizdeki hakimiyetimizi dünyaya göstermek bizler için son derece kutsal bir vazife haline dönüşmüştür. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine verdiğimiz desteği tüm ulaşım modlarında yaptığımız projelerle sürdürürken, denizlerimiz de odak noktamız olmuştur. Karada, havada, demiryollarında son 18 yılda yaptığımız reform niteliğindeki çalışmalar arasında denizcilik konusunda yapılan işler hep ayrı bir önem taşımıştır" dedi.

'TERSANE SAYIMIZ 37'DEN 83'E YÜKSELDİ'

Bakanlığın 2003-2019 yılları arasında devlet bütçesi ve kamu özel iş birliğiyle yaptığı 158 milyar dolarlık yatırımdan denizyollarının aldığı payın 1.7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Bakanı Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"2003 ile 2019 yılları arasında deniz yollarımızdaki büyümeyi şu rakamlarla açıklayabiliriz; Tersane sayımız 37'den 83'e yükseldi. Dış ticaretimizdeki deniz yolunun miktarı 57 milyar dolardan 222.1 milyar dolara, Türk sahipli deniz ticaret filosu 8.9 milyon detveyt tondan 29.3 milyon detveyt tona, limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 190 milyon tondan 484 milyon tona, elleçlenen konteyner miktarı 2.5 milyon TEU'dan 11.6 TEU'ya, denizyolu ile gerçekleşen dış ticaret taşımaları 149 milyon tondan 353 milyon tona, 9 adet olan Ro-Ro hattı 25'e, uluslararası düzenli Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısı, 220.345'ten 591.734'e yükseldi. Kabotaj hatlarında taşınan yolcu sayısı, 99.8 milyondan 150.3 milyona, kabotaj hatlarında taşınan araç sayısı 6.2 milyondan 13.4 milyona çıktı. Denizlerimizdeki yük ve yolcu taşımacılığında kaydedilen artışlarla birlikte deniz ve kıyılarımızın emniyetine de azami ölçüde önem veriyor, bu konuda yatırımlarımızı da en doğru zamanlama ile yapıyoruz. Ülkemizin taraf olduğu uluslararası deniz sözleşmelerine uygun olarak, denizlerimizde 24 saat esasına göre çalışan acil müdahale sistemi kurulması büyük bir gerekliliktir. Sistem ile birlikte aynı zamanda, ekipman ve yetişmiş personel temini noktasında komşu ülkelerle birlikte birtakım iş birliği yükümlülüklerimiz de bulunmaktadır."

'DENİZLERİMİZİN KİRLİLİĞİNE KARSI RİSK HARİTALARINI ÇIKARDIK'

2005 yılında, Acil Müdahale Merkezleri'nin oluşturulması konusunda çalışmalara başladıklarını ifade eden Bakan Karaismaioğlu, "Bu kapsamda, denizlerimizdeki kazalar sonunda oluşacak petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklanan kirliliğe hazırlıklı olmak amacıyla, bakanlığımızın koordinasyonunda risk değerlendirme ve fizibilite çalışmalarını yaptık. Denizlerimizde kirliliğe karşı hassas noktaları tespit ederek, risk haritalarını çıkardık. 2015 yılında Antalya Deniz Kirliliğine Karşı Acil Müdahale Eğitim ve Koordinasyon Merkezi'ni hizmete açtık. Devamında da Marmara'nın kuzeybatısında geniş lojistik imkanlara sahip olan Tekirdağ'da Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Durum Merkezi'ni 2017 yılında hizmete açtık. UDEM, ülkemizin deniz kirliliğine karşı müdahalede koordinasyon merkezi ve beyni konumunda. Merkezimiz, kirliliğe müdahale ile birlikte Ar-Ge, tatbikat, eğitim, konferans, fuar ve sertifikasyon gibi tüm faaliyetleri tek çatı altında toplayacak. UDEM, aynı zamanda, kriz koordinasyon ve operasyonun yürütüleceği yer olacak. UDEM'de bulunan büyük laboratuvarda acil müdahale ekipmanlarının testleri de yapılmakta. Merkezimizdeki 12 adet farklı kıyı tipi ile tasarlanmış dalga havuzunda gerçek petrol temizleme operasyonları yapılarak acil müdahale eğitimleri verilecek. Uluslararası düzeyde bir akademi olacak merkezimizde ayrıca, gemi inşa simülasyonu, acil kurtarma tatbikatları da yapılacak. UDEM, 2020 yılı içinde 10 milyon liralık petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklı kirliliğe müdahaleye yönelik ekipman ve malzeme ile donatılarak, denizlerdeki olası kirlilik karşısında mücadele kapasitesi artırıldı. Merkezimiz, aynı zamanda eğitim, koordinasyon ve sertifikasyon merci olarak, ülkemizde ve bölgemizde önemli bir işlev görmektedir" diye konuştu.

'DENİZLERİMİZİN CAN KURTARANLARISINIZ'

UDEM mensuplarına da seslenen Bakan Karaismailoğlu, "Sizler denizlerimizin can kurtaranlarısınız. Sizler, 'mavi vatan'ımızda atan kalbimizsiniz. Sizler denizlerimizde doğal yaşamın koruyucuları, çevre muhafızlarımızsınız. Sizler gibi sizlerin yetiştireceği yeni arkadaşlarımız da ülkemizin denizlerinde etkin görevler üstleneceklerdir. Merkezin yapımında emeği geçen, donanımında katkı sağlayan ve burada 7/24 esasına göre hizmet veren değerli arkadaşlarımızın tamamına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize, bu kutsal vazifenizde başarılar ve kolaylıklar diliyorum" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Tekirdağ il merkezine geçti.