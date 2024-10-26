Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, 20 Ekim'de öldü; önceki gün ise New Jersey eyaletindeki Skylands Stadium ismindeki spor kompleksinde cenaze töreni yapıldı. Cenazeye katılan FETÖ mensuplarından bir bölümü, taktıkları şapka, gözlük ve maskelerle yüzlerini gizlemeye çalıştı.

Törenden saatler önce, örgütün WhatsApp gruplarından bilgilendirme yapıldığı ortaya çıktı. Mesajda, "Maske, şapka ve gözlük takın. TR basını olacak. Güvenlik olacak. QR kodu ile stadyuma giriş yapılacak" ifadesi yer aldı.

MASKEYLE GELDİLER!

FETÖ mensuplarının şapka ve maskelerle yüzlerini kapadığı, açıkta kalan göz bölgelerini de gözlük takarak gizlenmeye çalıştıkları görüldü.

Tekbir getirmenin yasaklandığı cenazede ayrıca bir kardinal tarafından İncil'den "Biz hepimiz onun çocuklarıyız. Kendisini bizim için feda etti. Lordumuz bu mirasın devamını sağlamamızı ve tüm dünyaya yayılmasını sağlamanı dileriz" bölümleri okundu.

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